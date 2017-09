CET Bacău, singura termocentrală din oraș, a fost inclusă de un raport emis de Greenpeace România în grupul celor 15 termocentrale care ar putea funcționa doar ilegal din punct de vedere al normelor de mediu. Raportul „Starea termocentralelor pe cărbune din România în 2017” este o analiză a situației termocentralelor care folosesc cărbunele drept combustibil și arată (ne)conformarea acestora la limitele de emisii de poluanți în aer. Numărul unor astfel de termocentrale a scăzut, însă, în țară, de la 21 la 15. „Aceste instalații (grupul celor 15 – n.r.) – spune Raportul Greenpeace – nu au capacitatea de a funcționa cu respectarea limitelor de emisie prevăzute de Legea 278/2013 privind emisiile industriale, prin urmare multe termocentrale nu dețin o autorizație integrată de mediu, fără de care funcționarea este ilegală. La rândul ei, autorizația integrată de mediu nu poate fi emisă în pofida solicitărilor formulate în acest sens de operatori, atât timp cât nu au fost derulate investiții pentru asigurarea conformării cu limitele de emisie”. Anul 2017 aduce noi reglementări privind emisiile, odată cu adoptarea de către Comisia Europeană a noilor concluzii privind cele mai bune tehnici disponibile care trebuie să fie aplicate și în România în următorii patru ani. Noile reglementări, mai restrictive, cu care operatorii economici vor trebui să se conformeze până în 2021, presupun lucrări de retehnologizare a termocentralelor pe cărbune sau închiderea lor. CET Bacău este deținută de Thermoenergy Group Bacău și funcționează pe gaze naturale. IMA 1 (instalație de mare ardere) de aici este listată ca dispecerizabilă de operatorul de sistem, având drept combustibil cărbunele și se află în conservare, așa cum rezultă din autorizația integrală de mediu. Conform comunicării operatorului, instalația nu este funcțională și va rămâne în conservare „până când va fi elaborată o strategie locală / națională care să clarifice aspectele legate de aceasta”. La solicitarea noastră, comisarul șef al Comisariatului Județean Bacău al Gărzii de Mediu, Tiberiu George Ciobanu, ne-a comunicat situația în care se află IMA1 de la CET Bacău. „Toate instalațiile aflate în conservare – spune comisarul șef – au fost golite și denocivizate. Depozitul de zgură și cenușă, inclusiv circuitul de transport hidraulic sunt proprietatea municipiului Bacău, obiectivul fiind ecologizat și închis, lucrări derulate în proiectul cofinanțat prin programul Operațional Sectorial Mediu, Axa 3, «Retehnologizarea sistemului de termoficare din municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană». În conformitate cu prevederile autorizației integrate de mediu din 2013 și revizuită în 2016 a Thermoenergy Group Bacău, sunt realizate decuplările de la utilități (gaze naturale, apă tehnologică și energie electrică) din luna septembrie 2013”. 0 SHARES Share Tweet

