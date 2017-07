Top Story Grădina de vară face din Hotelul Dumbrava Versailles-ul Bacăului de Florin Stefanescu -

Supranumit de proprietarii și de administratorii săi „Versailles-ul Bacăului”, în special datorită grădinii sale, Hotelul Dumbrava este principalul activ al complexului Dumbrava Business Resort din oraș. Anul trecut a fost inclus în „Top 25 de unități de cazare din România”, clasament întocmit de TripAdvisor, cea mai mare platformă online de călătorii din lume. Doar cu cinci ani în urmă, un proiect cu finanțare europeană i-a mai adăugat hotelului o stea în clasificarea oficială, dar investițiile nu s-au oprit aici, iar proprietarii complexului hotelier pregătesc pentru anul viitor o surpriză de proporții, după ce au achiziționat un imobil din vecinătatea hotelului, Casa Cancicov, clădire de patrimoniu în care a locuit familia marelui politician și economist Mircea Cancicov. Hotelul Dumbrava este situat în centrul orașului Bacău și oferă spații de cazare cu aer condiționat, un restaurant cu preparate din bucătăria tradițională și modernă, spa, saună, masaj și o grădină de vară, dar și săli de conferințe. Unei turiste din București, Anamaria Cristina, numele și ambientalul hotelului i-au amintit, recent, de povestirea lui Mihail Sadoveanu „Dumbrava minunată”. „În ciuda numelui romantic, spune turista, acest hotel se află în inima orașului, ceea ce îl face perfect pentru afaceri sau ca bază pentru explorări mari. Camerele sunt confortabile și curate și vă puteți relaxa într-un spa foarte bine întreținut. Restaurantul are un mic dejun bogat, cu delicatese locale, haute-cuisine și cină rafinat preparată de unul dintre cei mai buni bucătari din România. De aici este ușor să ajungi într-o mulțime de sate, la mănăstiri sau atracții naturale din zona Moldova”. Cei mai mulți clienți ai hotelului sunt, totuși, din segmentul turismului de business (80%), dar și din turismul medical sau religios, iar majoritatea vin în perioada septembrie – noiembrie, dar și vara. La sfârșitul anului trecut, aici au ajuns Principesa Moștenitoare Margareta și Principele Radu, dar de-a lungul timpului pragul hotelului a fost trecut de multe personalități din lumea artei, a literaturii, a presei și a sportului. „Partea centrală a Complexului nostru, ne-a declarat Anca Luminița Franț, asistent marketing la Dumbrava Business Resort, este hotelul, o unitate de cazare cu 94 de camere de 3 și 4 stele. Serviciile noastre se adresează persoanelor business, foarte mulți dintre oaspeții noștri fiind străini care vin în Bacău și în zonele învecinate pentru afaceri. Nu vrem să părem lipsiți de modestie, dar noi chiar avem condiții foarte bune”. Clădirea hotelului mai dispune și de mai multe săli de conferințe. Între acestea regăsim sala New York, cu o capacitate de 100 de locuri, sala Viena pentru 40 de persoane, sălile Oslo și Star, dar și separeul Luna. Restaurantul Dumbrava, locul celui mai fin festin Restaurantul Dumbrava are o capacitate de 200 de locuri, în formă extinsă. Aici se pot organiza evenimente private, pot fi servite preparate diverse, de la cele clasice la diferite specialități, meniuri a la cart internațional și franțuzesc, rețete dintre cele mai interesante puse „în operă” de executive chef Marian și de ceilalți bucătari pe care îi coordonează. Nu de puține ori, cei care au petrecut la evenimente private la „Dumbrava” nu au plecat până nu au mulțumit celor care au lucrat în bucătărie. Și pentru gusturile rafinate, dar și pentru modul de prezentare. Mai mult decât atât, personalul din bucătăria „Dumbrava” este recunoscut și pentru preparatele pe care le execută pentru serviciile de cattering. Despre modul de servire nu cred că trebuie să mai vorbim. Într-un singur cuvânt: impecabil! Cu maestrul bucătar la masă Dacă anotimpul fierbinte impune anumite reguli pentru ca organismul să reziste în condiții optime, odată ajuns în Bacău sau, mai precis, la Hotel Dumbrava, cel mai indicat ar fi să intri în restaurantul acestuia ori, și mai potrivit, să te oprești în Grădina de vară a acestuia. Așa am făcut și noi, și am apelat, cu încredere, la sfaturile executive chef-ului Marian Bratu.

Recomandările au fost limpezi și ne-au ghidat gusturile culinare în zona salatelor de vară, răcoroase. Una dintre acestea a fost salata Waldorf, simplă de preparat, foarte gustoasă, mult solicitată și apreciată de cei care frecventează Restaurantul Dumbrava. Modul de preparare ne-a fost dezvăluit chiar de maestru: „Salata Waldorf este compusă din țelină rasă, ananas proaspăt ras, măr ras, se combină cu zeamă de lămâie și de portocală, toate combinate cu trei creveți pane într-un foietaj foarte crocant, pregătiți în cuptor. Este o salată dietetică, simplă și eficientă. Noi mai punem și un pic de nucă și valeriană.” Salată Warldorf – ingrediente pentru o porție:

– țelină rădăcină 60g;

– țelină Apio 50g;

– mere 60g;

– ananas 60g;

– nucă 10g;

– valeriană 10g;

– creveți 100g.

Se pot folosi și 30 de grame de maioneză. Executive chef Marian vine din București, de la Casa Vernescu, și a lucrat cu maestrul Joseph Hadad timp de 11 ani, chef Hadad fiind o emblemă în domeniu, mai cunoscut băcăuanilor din cooking show-urile de televiziune. Specialistul de la „Dumbrava” a cochetat si cu emisiunile de televiziune, dar a recunoscut că în aceste cazuri sunt mai importante alte laturi comerciale decât arta culinară în sine. Executive chef Marian, bucureștean la origini, a venit pentru prima dată în Bacău în 2006, pe un contract de trei ani la Restaurantul Dumbrava. A fost plecat o perioadă și a revenit în restaurantul băcăuan în 2013 cu un contract prelungit. „La nivel național este o criză foarte mare de bucătari, pentru că nu sunt. Școlile nu promovează nimic în acest domeniu. Există această lipsă de bucătari și pe seama exodului către Occident. Cred că visul fiecărui bucătar este să presteze în Franța, pentru că, practic, acolo s-a născut bucătăria.”

Executive chef Marian Bratu Un loc de vis În Grădina de vară a Hotelului Dumbrava ajungi direct din restaurant. Cu mese spațioase, amplasate printre flori și cu o muzică bine aleasă, în surdină, Grădina de la Dumbrava este un loc perfect unde să servești masa, singur ori cu prietenii sau cu familia, bucurându-te de toate condițiile și serviciile restaurantului. Nu trebuie decât să-ți imaginezi o seară răcoroasă de vară, după cină savurând un pahar cu vin de calitate, cu o persoană dragă. Știu, imaginația se blochează și nu trebuie decât să trăiești așa ceva cu adevărat, pentru că e atât de ușor de realizat! Surpriza verii la „Dumbrava": Terasa Cancicov Vara 2017 a venit cu noutăți la Dumbrava Bussines Resort, pentru că de curând cei de aici s-a mai deschis o terasă. Vorbim despre Terasa Cancicov, al cărei nume vine de la imobilul de patrimoniu achiziționat anul trecut de Dumbrava Business Resort și situat în vecinătatea sa. A luat naștere, astfel, un nou punct de atracție, o terasă care se adresează în primul rând tinerilor. Pe Terasa Cancicov se pot servi salate, paste și pizza, grill și deserturi, toate fiind bine primite de toți cei care i-au trecut pragul. Programul ambelor terase începe dimineața, de la ora 8.00, și se termină la plecarea ultimului client.