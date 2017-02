– o bătrână adusă la Urgențe în stare critică, cu hipotermie severă, nu a mai putut fi salvată de medici – este al patrulea caz de deces din cauza frigului înregistrat în acest an Femeia, în vârstă de 72 de ani, din municipiul Bacău, a fost adusă, la sfârșitul săptămânii, de o ambulanță, la camera de gardă a Spitalului Judeţean Bacău în agonie, după ce ar fi stat mai multă vreme în frig. „Pacienta a fost diagnosticată cu hipotermie severă, având o temperatură a corpului de doar 24 de grade Celsius, degerături la picioare, dar şi alte afecţiuni medicale. Medicii au depus toate eforturile, dar nu au putut să o salveze. Avea șanse reduse de supraviețuire încă de la prezentarea în UPU”, a declarat Mirela Romaneț, purtător de cuvânt la Spitalul Județean Bacău. Cadrele medicale i-au administrat bătrânei soluţii perfuzabile încălzite, pentru că spitalul dispune de aparatură specială pentru cazurile de hipotermie, dar pentru această bătrână totul a fost în zadar, ea decedând în aceeași zi. De la începutul acestui an, la unitățile de primiri urgențe ale spitalelor din județ au ajuns peste 20 de persoane care au avut de suferit din cauza frigului, iar după primul val de ger, din luna ianuarie, la Direcția de Sănătate Publică Bacău au fost raportate trei decese prin hipotermie, iar acum i se mai adaugă încă unul. 39 SHARES Share Tweet

