20 dintre cei mai buni fotbaliști ai Bacăului născuți în 2006 și 2007 se vor antrena la Kamen, între 27 octombrie și 3 noiembrie, la centrul federal de pregătire al campioanei mondiale, în baza parteneriatului dintre Asociația Regională de Fotbal și Atletism din Westfalia și Asociația Județeană de Fotbal Parteneriatul dintre Asociația Regională de Fotbal și Atletism din Westfalia (FLVW) și Asociația Județeană de Fotbal Bacău devine din ce în ce mai strâns. Și mai fructuos. Luna trecută, conducerea FLVW reprezentată de președintele Gundolf Walaschewski și vicepreședintele Manfred Schnieders au vizitat Bacăul, nemții declarându-se impresionați de proiectele derulate de AJF. „Colaborarea noastră cu AJF Bacău va continua, urmând să atingă noi nivele bazate pe schimbul de experiență”, a dat asigurări președintele Walaschewski. Unul dintre aceste noi nivele va fi atins chiar în această toamnă, FLVW invitând în Germania, în perioada 27 octombrie- 3 noiembrie, o selecționată județeană a Bacăului alcătuită din 20 de fotbaliști născuți în anii 2006 și 2007. Puștii Bacăului se vor pregăti la centrul federal de la Kamen, care constituie baza sportivă a naționalei Germaniei, campioana lumii en-titre și vor avea posibilitatea să susțină o serie de jocuri amicale cu echipe de același profil din zona Westfaliei. Totodată, băcauanii vor vizita stadionul din Dortmund și Muzeul Fotbalului German și vor asista la un meci din Bundesliga: Schalke 04- Wolfsburg sau Bayer Leverkusen- FC Koln. Partea germană va suporta toate cheltuielile legate de masă, cazare și de pregătire fotbalistică, Asociației Județene de Fotbal Bacău revenindu-i doar problemele legate de transport. „Vom demara discuții cu mai mulți sponsori pentru a acoperi nu doar cheltuielile cu transportul, ci și cele privind echipamentul de prezentare. Fiind vorba de finalul lui octombrie și începutul lui noiembrie, va fi destul de frig, iar copii vor avea nevoie, pe lângă treninguri, și de geci potrivite anotimpului. E clar că toți copiii vor fi îmbrăcați la fel. Nu putem sa ne prezentăm oricum în Germania; reprezentăm imaginea Bacăului, la urma-urmei”, a declarat președintele AJF Bacău, Cristi Sava, care a ținut să salute deschiderea manifestată de FLVW față de fotbalul băcăuan: „Într-adevăr, parteneriatul dintre FLVW și AJF devine unul din ce în ce mai strâns și mai productiv, iar această invitație este o dovadă în plus în acest sens. Și perioada este bine aleasă deoarece în acea săptămână, copiii de clasa a IV-a sunt în vacanță, iar cei din cursul gimnazial derulează activități din «Săptămâna altfel»”. Lotul de 20 care va fi prezent în Germania, între 27 octombrie și 3 noiembrie va fi stabilit de Comisia Tehnică a Asociației Județene de Fotbal, prezidate de Giani Florian. „Tot Comisia Tehnică va decide și numele antrenorilor ce vor însoți reprezentativa județeană în stagiul din Germania”, a precizat presedintele AJF Bacău, Cristi Sava. 0 SHARES Share Tweet

