Gâlceava pe copaci

Începută de ceva vreme de către personalul de la Direcția de Servicii Publice (D.S.P.), sectorul Spații Verzi, operațiunea de toaletare a arborilor din Bacău nu este agreată de toată lumea. Deunăzi am primit la redacție o sesizare de la Nicolae Tache, din Bacău, cum că arborii din mai multe zone ale orașului nu au fost toaletați corect, acuzându-i pe cei de la D.S.P. că fac treaba de mântuială și într-un mod neprofesionist, ceea ce duce la „moartea” copacilor.

Cel mai recent exemplu invocat este cel al copacilor de pe str. Spiru Haret, acolo unde de altfel ne-am și întâlnit marți, 14 martie, cu Nicolae Tache. „Uitați-vă și dumneavoastră! Copacii ăștia au fost tăiați aiurea și fără milă. Practic au fost mutilați. Cum au să mai crească? Și situația asta este întâlnită la arborii din mai multe zone ale orașului”, a spus Nicolae Tache, care a precizat că Bacăul este singurul oraș din zona Moldovei care nu are copaci în zona centrală a orașului. Pentru a avea o imagine mai limpede a ceea ce se întâmplă din acest punct de vedere, am cerut informații de la cei care conduc Direcția de Servicii Publice.

„Până în anii anteriori, se făceau toaletările «în cep», cum se zice, adică se tăiau crengile până la trunchi, lucru ce practic omară copacul. Noi, am început din toamna anului trecut să facem toaletări «în inel», începem să formăm coroana copacului, să o degarnisim urmând ca în doi-trei ani să vedem rezultatele. Așa se fac toaletările de arbori în mediul urban”, a declarat Daniel Roșu, directorul Direcției de Servicii Publice Bacău, care ne-a explicat operațiunile întreprinse în zona străzii Spiru Haretw: „Acea zonă nu s-a mai curățat de vreo patru ani. Noi am intrat acolo și am defrișat toți lăstarii lacomi, cei care trag din seva copacului. Astfel, aerisim aliniamentele stradale.”

Conform informațiilor de la D.S.P., campania de toaletare a arborilor a început imediat după operațiunile de deszăpezire și se va derula până în perioada în care arborii vor intra în vegetație. Toaletările și corecțiile pentru formarea coroanelor copacilor au început din zona de sud a orașlui, au continuat în zona Orizont și Letea spre centru urmând ca partea de nord a orașului să beneficieze de astfel de lucrări în sezonul de toamnă.