Marți după-amiază, o furtună puternică s-a abătut asupra comunei Scorțeni. A căzut gheață, a plouat violent și a bătut vântul. „Gheața a fost cât oul de găină, mai rară în Florești și mai deasă în Scorțeni. Apa a adus balastul și nămolul pe drumul național, au căzut copaci și au rupt firele de alimentare cu energie electrică, au fost smulse acoperișurile câtorva sere și căsuțe”, a declarat Gheorghiță Cătălin Anton, primarul comunei. „S-a intervenit imediat cu echipe de la ISU, IPJ și Drumuri Naționale, a dat asigurări Maricica Coșa, prefectul județului. Circulația nu a fost blocată, ci doar îngreunată aproximativ 10 minute.” Carosabilul a fost curățat de crengi și nămol, a fost spălat, iar echipele furnizorului de curent s-au deplasat în teren. FOTO: Adriana Ciser La ora 19,30 mai erau 1.848 consumatori nealimentați cu energie electrică, dar se lucra la remedierea avariilor. 11 SHARES Share Tweet

