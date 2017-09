Runda a treia a Ligii a IV-a a înregistrat scorul startului de sezon. Sâmbătă, lidera Gauss și-a reconformat forța ofensivă, impunându-se cu un categoric 24-0 împotriva celor de la CS Dofteana, aflați la debutul stagional.

Boghian a înscris șase goluri, Diaconu și Mocanu câte patru, lista marcatorilor fiind completată cu „dublele” lui Întuneric, B. Lupu și Sascău și cu reușitele lui Dediu, Dobârceanu, Cl. Filip și Șt. Pavel.

În urma acestei victorii, Gauss a ajuns la nouă puncte din tot atâtea posibile, o singură altă echipă, Vulturul Măgirești reușind, la rândul său, en-plein-ul. Derby-ul etapei le-a adus față în față sâmbătă după-amiază, pe „Letea”, pe CSȘM Bacău și pe campioana județului, Viitorul Curița, gazdele impunându-se cu 4-1 ca urmare a „dublei” lui Bucur și a golurilor lui Gherman și Antal.

Rezultate complete: AS Filipești- CSM Moinești 5-0, Voința Oituz- FC Dinamo Bacău 3-3, CSȘM Bacău- Viitorul Curița 4-1, Gauss Bacău- CS Dofteana 24-0, UZU Dărmănești- Viitorul Nicolae Bălcescu 2-3, Siretul Bacău- Voința Gârleni 0-2, Vulturul Măgirești- Aripile Cleja 7-3, Fl. Roșie Sascut- AS Măgura Cașin 1-2, Gloria Zemeș- AS Negri 3-2.

Clasament

1. Gauss Bacău 3 3 0 0 45-3 9p.

2. Vulturul Măgirești 3 3 0 0 16-5 9p.

3. FC Dinamo Bacău 3 2 1 0 10-3 7p.

4. CSȘM Bacău 3 2 0 1 13-5 6p.

5. Viitorul Curița 3 2 0 1 8-4 6p.

6. Gloria Zemeș 3 2 0 1 7-7 6p.

7. Măgura Cașin 3 2 0 1 5-8 6p.

8. Voința Oituz 3 1 1 1 6-4 4p.

9. ACS N. Bălcescu 2 1 1 0 4-3 4p.

10. CSM Moinești 3 1 0 2 13-8 3p.

11. UZU Dărmănești 2 1 0 1 5-4 3p.

12. Voința Gârleni 3 1 0 2 6-10 3p.

13. AS Filipești 3 1 0 2 5-10 3p.

14. Aripile Cleja 3 1 0 2 7-21 3p.

15. AS Negri 3 0 1 2 3-11 1p.

16. Siretul Bacău 3 0 0 3 1-8 0p.

17. Fl. Roșie Sascut 3 0 0 3 1-17 0p.

18. CS Dofteana 1 0 0 1 0-24 0p.

Programul etapei viitoare (9-10 septembrie): Viitorul Nicolae Bălcescu- Gauss Bacău, Viitorul Curița- Gloria Zemeș, AS Negri- UZU Dărmănești, CS Dofteana- Siretul Bacău, Aripile Cleja- Fl. Roșie Sascut, Voința Gârleni- Vulturul Măgirești, AS Măgura Cașin- AS Filipești, FC Dinamo Bacău- CSȘM Bacău. Partida CSM Moinești- Voința Oituz a fost amânată.