Fotbal/ Liga a III-a: Numai mâine nu-i poimâine

Capul de afis al etapei a 11-a din Liga a III-a este tinut de confruntarea „fratricida” dintre Sport Club si Aerostar. Derby-ul Bacaului, programat sâmbata, de la ora 14.00, pe stadionul „Letea”, gaseste cele doua adversare in stari de spirit opuse.

Gazdele sunt macinate de probleme: financiare, dar si sportive. Primele sunt de notorietate: datorii mai vechi sau mai noi, somatii de plata, eliminarea salariilor etc. In ceea ce priveste problemele sportive, acestea deriva din cele de ordin economic si au lasat urme atât la nivelul lotului (plecari de jucatori si de antrenori), cât si al clasamentului.

Recent, conducerea gruparii a incercat sa-i readuca la echipa pe Dediu si pe Dobârceanu, insa cei doi fundasi laterali nu au achiesat la aceasta propunere, astfel incât prezenta lor la derby-ul de sâmbata este putin probabila.

Incerta este si situatia lui Adi Gheorghiu, care a amenintat in mai multe rânduri ca paraseste echipa, dar a evoluat la ultimul joc, soldat cu o infrângere la scor: 2-5 la Râmnicu-Sarat. Ceilalti „veterani” ai SC-ului (Haisan, Miron, Lozneanu, Intuneric si Boghian) vor fi insa pe teren contra Aerostarului. Fara victorie din etapa a doua (când ocupa pozitia de lidera), Sport Club a alunecat pe pozitia a 11-a din 15, cu 8 puncte, unul in plus fata de ultima clasata, CSM Pascani.

Cu totul altfel stau lucrurile la Aerostar. Dupa un start ezitant, cu trei infrângeri in tot atâtea jocuri si cu o demisie temporara a antrenorului Misu Ionescu, „aviatorii” si-au revenit si, sub comanda aceluiasi tehnician, au urcat pâna pe locul 6 in ierarhia Seriei I. In ultimele sapte meciuri, Aerostarul a inregistrat un singur pas gresit.

Unul, dar „bun”: 2-6 pe terenul vasluienilor de la Atletico, acum doua etape. In rest, insa, doua remize (cu primele doua clasate: in deplasare, la Miercurea Ciuc si acasa, cu Harmanul) si patru victorii. Ultimul succes a fost inregistrat runda trecuta, atunci când Hurdubei si compania au invins-o cu 2-0 pe CSM Roman.

Accidentat la glezna in confruntarea cu romascanii, capitanul Vasile Mihaes a fost recuperat si va evolua sâmbata, urmând sa faca pereche in centrul defensivei cu Belecciu. O victorie sâmbata, pe „Letea”, ar permite „aviatorilor” sa ajunga pe pozitia a cincea, in conditiile in care ocupanta acestui loc, Olimpia Râmnicu-Sarat, va sta in runda a 11-a.