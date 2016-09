Fotbal/ Liga a III-a: Nici una, nici cealalta

PROMO



Etapa a treia s-a dovedit nefasta pentru cele doua divizionare C bacauane. Vineri, la Miercurea Ciuc, Sport Club a suferit prima infrângere din actuala editie de campionat, pierzând totodata si fotoliul de lidera a Seriei I chiar in favoarea ciucanilor.

Sâmbata a venit rândul Aerostarului sa capoteze. Formatia antrenata de Misu Ionescu a inregistrat cel de-al treilea esec consecutiv, fiind invinsa pe terenul nou-promovatei Avântul Valea Marului si ramâne la cota zero in privinta punctelor acumulate.

Rocada la vârf

AFK Csikszereda Miercurea-Ciuc- Sport Club Bacau 1-0 (1-0). Un meci, mai multe premiere pentru Sport Club; toate de rau augur. Contra ciucanilor de la Csikszereda, Gheorghiu si Compania au inregistrat cea dintâi infrângere a sezonului. Si tot pentru intâia data in acest debut de stagiune, atacul-mitraliera al bacauanilor nu a reusit sa strapunga defensiva adversa.

Cadrul este completat de prima eliminare in rândul echipei antrenate de Gica Penoff, stoperul Lozneanu vazând pe final cartonasul rosu pentru fault de ultim aparator. Unicul gol al meciului a fost realizat in min. 22 de golgheterul gazdelor, Bajko Barna, care a finalizat o faza confuza in careul bacauanilor.

“Echipa a jucat bine, chiar mai bine decât in precedentul joc, cu Odorheiul, insa replica adversarului, ratarile noastre si- de ce sa nu o spunem?- unele greseli ale arbitrului ne-au facut sa ne intoarcem fara niciun punct”, a declarat antrenorul SC-ului, Gica Penoff.

Referitor la chestiunea arbitrajului, oaspetii au cerut in mai multe rânduri acordarea unui penalty si, la cum au stat lucrurile, ar fi meritat sa primeasca macar o lovitura de la 11 metri; daca nu la faultul clar asupra lui Gheorghiu, atunci macar la hentul comis de un fundas al gazdelor la sutul-centrare expediat de Antim. Csikszereda preia sefia clasamentului, fiind singura echipa cu maximum de puncte dupa trei meciuri, in timp ce Sport Club aluneca pe pozitia a treia a podiumului.

SC Bacau: Miron- Dediu (’80 Vl. Pavel), Lozneanu, Dima, S. Ichim, Dobârceanu- Flenchea, Intuneric, Gheorghiu, Antim (’75 Tataru)- Boghian (’62 B. Lupu).

Cum sa zboare când nu merge?

Avântul Valea Marului- Aerostar Bacau 2-1 (1-0).

Cine si ce sa mai inteleaga? Aerostar continua sa rataceasca in coada clasamentului. Adunând un esec dupa celalalt. Daca in primul joc s-au facut de bafta pe terenul nou-promovatei Sportul Chiscani, iar in runda secunda au pierdut acasa, la singurul sut pe poarta expediat de galatenii de la Metalosport, sâmbata, in etapa a treia, “aviatorii” au fost executati de o alta debutanta, Avântul Valea Marului. Echipa antrenata de Misu Ionescu nu are niciun alibi pentru esecul de la Valea Marului.

Nici oboseala acumulata miercuri, in meciul de Cupa cu Liestiul, transat dupa loviturile de departajare si nici jocul barbatesc al Avântului, care a facut ca Belecciu, de exemplu, sa se aleaga cu capul spart. Adevarul este ca la jocul de la Valea Marului, oaspetii s-au prezentat in vârful picioarelor. Si tot asa au facut cale intoarsa.

Gazdele s-au pus gospodareste pe treaba, au deschis scorul dupa prima jumatate de ora, prin Gârleanu si l-au majorat la zece minute de la reluare prin Ionut Cristian. Aerostar a redus din handicap in min. 67, prin Hurdubei si a alergat zadarnic dupa un punct pe care, la drept vorbind, nu l-ar fi meritat, in ciuda barelor tintite pe final de Scânteie si Hurdubei. In concluzie, Aerostar nu decoleaza. Si cum sa zboare când nici macar nu merge?

Aerostar: Dornescu-B. Ardei, Belecciu, Mihaes, Oanea- Strat, Honea- Blanaru, Chirila, Artenie -Hurdubei. Au mai jucat: Tudorache, Istrate, Scânteie si Padovei.

Tornada la Pascani

Rezultatele etapei a treia: CSM Pascani- Atletico Vaslui 1-7, AFK Csikszereda Miercurea-Ciuc- SC Bacau 1-0, Avântul Valea Marului- Aerostar Bacau 2-1, Stiinta Miroslava- Olimpia Râmnicu-Sarat 1-0, AFC Harman- CSM Roman 4-0, Metalosport Galati- Sporting Liesti 2-0, Sportul Chiscani- Olimpic Cetate Râsnov 0-1. AFC Odorheiu Secuiesc a stat.

Clasamentul Seriei I

1 AFK Csikszereda 3 3 0 0 4-1 9p.

2 Ateltico Vaslui 3 2 0 1 9-3 6p.

3 Sport Club Bacau 3 2 0 1 7-2 6p.

4 AFC Harman 3 2 0 1 6-2 6p.

5 Metalosport Galati 2 2 0 0 3-0 6p.

6 Stiinta Miroslava 3 2 0 1 5-3 6p.

7 Sporting Liesti 3 2 0 1 4-2 6p.

8 Olimpia Rm. Sarat 3 2 0 1 4-2 6p.

9 Olimpic Râsnov 3 1 0 2 2-3 3p.

10 CSM Roman 3 1 0 2 3-6 3p.

11 Av. V. Marului 2 1 0 1 3-6 3p.

12 Sportul Chiscani 3 1 0 2 1-4 3p.

13 Aerostar Bacau 3 0 0 3 1-4 0p.

14 AFC Odorhei 2 0 0 2 0-4 0p.

15 CSM Pascani 3 0 0 3 3-13 0p.