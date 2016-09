Fotbal/ Liga a III-a: In sfârsit!

Aerostar- AFC Odorheiu Secuiesc 5-1

Primele puncte in acest sezon pentru Aerostar. Si prima reactie: “aviatorilor” le merge mai bine fara antrenor! Dincolo de gluma, trebuie spus ca Aerostar (care nu a gasit inca un inlocuitor pentru demisionarul Misu Ionescu) s-a impus vineri, pe teren propriu, in etapa a patra a Ligii a III-a, cu scorul de 5-1 contra unei echipe modeste, AFC Odorhei. Echipa venita pe “Aerostar” cu un portar, Tamas, care si-a bagat de doua ori- la propriu- mingea in plasa: in min. 47, la sutul de 3-1 trimis de Chirila tocmai din cercul de la centrul terenului si in min.86, la balonul expediat de Scânteie la coltul scurt pentru definitivul 5-1. Si mai trebuie spus ca, desi au dominat in prima parte, gazdele au facut-o fara limpezime. Dovada ca primele doua goluri le-au marcat pe contraatac: in min. 10, Hurdubei s-a distrat cu intreaga aparare a Odorheiului, driblând si portarul, iar in min. 16, Artenie, servit de Oanea, a schimbat inteligent sensul de atac, lasându-l singur cu Tamas pe Tudorache. In min. 18, la 2-0, a gafat si portarul “aviatorilor”, Dornescu, iesirea sa gresita pe centrarea lui Kicsi, fiind taxata de Nagy, care a stabilit scorul pauzei. A venit apoi golul de 3-1 a lui Chirila, din debutul mitanului secund, iar toate au curs lin pentru bacauani, care, pe lânga reusitele lui Belecciu (’65, cap la cornerul lui Hurdubei) si Scânteie (’86) au tintit si de doua ori barele portii (ne)aparate de Tamas. Chiar asa: unii fara antrenor, ceilalti fara portar.

Aerostar: Dornescu- Ardei, Belecciu, Mihaes, Oanea (’81 Strat)- Blanaru (’66 Padovei), Honea, Chirila, Artenie (’76 R. Istrate)- Hurdubei (’82 Scânteie), Tudorache.

Odorhei: Tamas- Szolosi, Demeny, Sambu-Niati (’46 R. Balint II), Kicsi- Pal, Peter, Diaby (’76 Fodor), Dan- Nagy, R. Balint II (’80 Balasz). Eliminat: Kicsi (’70, pentru doua galbene).

Avram, one-man show

SC Bacau- AFC Harman 0-2 (0-1)

A doua infrângere consecutiva pentru Sport Club Bacau. De data aceasta, pe teren propriu. Sâmbata, bacauanii au pierdut cu 2-0 in fata Harmanului, care nu a putut conta pe “veteranul” Mugurel Buga. Absenta ex-rapidistului nu s-a resimtit sub nicio forma. Si asta pentru ca in “unsprezecele” oaspetilor a fost prezent un super-jucator precum atacantul Alexandru Avram, care a dat recital pe “Letea”. Fostul jucator al Otelului Galati a facut legea, remarcându-se prin tehnica, modul de protejare a balonului, rezistenta la efort si, evident, simtul golului. Pe lânga multe alte faze aplaudate la scena deschisa, alter-ego-ul lui Denis Alibec a fost autorul ambelor goluri marcate de oaspeti. In min. 33, la o pasa a lui Neagoie, Avram a stopat acrobatic balonul, sutând apoi la coltul lung al portii lui Haisan, pentru ca in min. 71, masivul atacant in vârsta de 25 de ani sa majoreze diferenta, finalizând un contraatac purtat in viteza pe stânga de Pamfile si Botia. Chiar daca a acuzat din plin lipsa de prospetime, Sport Club putea sa scoata mai mult din jocul de sâmbata. Mai ales dupa introducerea inspirata a lui Bogdan Lupu, care a permis lui Gheorghiu sa coboare in linia de mijloc. Din pacate, in min. 62, centrarea foarte buna a lui Lupu nu a fost fructificata de Gheorghiu, pentru ca in min. 64, servit ideal de acelasi Lupu, Dediu sa suteze in forta, dar peste poarta, din marginea careului mic. De notat debutul, la echipa gazda, a juniorului de 16 ani Alin Mocanu si a olandezului de 23 de ani, Adrian Keesy.

Sport Club: Haisan- Dediu (’73 Vl. Pavel), Neagu (’60 B. Lupu), Ichim, Dobârceanu- Flenchea (’86 A. Mocanu), Intuneric, Dima, Antim- Gheorghiu, Boghian (’78 Keesy).

AFC Harman: Potcoava- Milosi, M. Ionita, Mândru, Pamfile- Stânga, R. Leonte- Neagoie (’72 Alupoaie), Botia (’85 Cl. Ionescu), V. Ion (90 Plumb)- Al. Avram (’89 Fl. Gheorghe).

Pascani, ce surpriza!

Rezultatele etapei a patra din Seria I: Atletico Vaslui- Stiinta Miroslava 1-0, CSM Roman- CSM Pascani 3-4, , SC Bacau- AFC Harman 0-2, Aerostar- AFC Odorheiu-Secuiesc 5-1, Sporting Liesti- Avântul Valea Marului 3-0, Olimpic Râsnov- Metalosport Galati 0-1, Olimpia Râmnicu-Sarat- Sportul Chiscani 1-1. AFK Csikszereda Miercurea-Ciuc a stat.

Clasament

1 Atletico Vaslui 4 3 0 1 10-3 9p.

2 AFC Harman 4 3 0 1 8-2 9p.

3 Sporting Liesti 4 3 0 1 7-2 9p.

4 Metalosport Galati 3 3 0 0 4-0 9p.

5 Csikszereda 3 3 0 0 4-1 9p.

6 Olimpia Rm. Sarat 4 2 1 1 5-3 7p.

7 Sport Club Bacau 4 2 0 2 7-4 6p.

8 Stiinta Miroslava 4 2 0 2 5-4 6p.

9 Sportul Chiscani 4 1 1 2 2-5 4p.

10 Aerostar Bacau 4 1 0 3 6-5 3p.

11 Olimpic Râsnov 4 1 0 3 6-5 3p.

12 CSM Roman 4 1 0 3 6-10 3p.

13 Av. V. Marului 3 1 0 2 3-9 3p.

14 CSM Pascani 4 1 0 3 7-16 3p.

15 AFC Odorhei 3 0 0 3 1-9 0p.

Programul etapei viitoare (sâmbata, 1 octombrie, ora 15.00): Atletico Vaslui- Olimpia Râmnicu-Sarat , CSM Pascani- SC Bacau, Csikszereda- Aerostar (toate cele trei meciuri se joaca vineri, 30 septembrie, de la ora 17.00), Stiinta Miroslava- CSM Roman, Odorheiu-Secuiesc- Sporting Liesti, Avântul Valea Marului- Olimpic Cetate Râsnov, Metalosport Galati- Sportul Chiscani.

Dan Sion