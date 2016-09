Fotbal/ Liga a III-a: Din nou afara

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc- SC Bacau (vineri, ora 17.00). Test dificil pentru Sport Club. Vineri, in prologul etapei a treia din Liga a III-a, lidera Seriei I, va evolua pe terenul unei echipe care a acumulat, la rândul sau, maximum de puncte: AFK Csikszereda. Ciucanii au in antrenorul-jucator Robert Ilyes si in golgheterul Bajko “veteranii” unei formatii alcatuita in rest din jucatori tineri, bataiosi, o parte dinre ei fiind veniti din Ungaria, de la Academia Ferenc Puskas.

“Am vazut-o pe Csikszereda etapa trecuta, in victoria de la Roman si am cules informatii si de la Cristi Popovici, care i-a invins cu Foresta pe ciucani marti, in Cupa. Intâlnim o echipa buna, incisiva pe benzi, dar noi avem sansa noastra”, a declarat antrenorul SC-ului, Gica Penoff. “Abordam toate meciurile victorie. Stiu ca echipa din Miercurea-Ciuc si-a propus promovarea, dar asta nu face decât sa ne ambitioneze si mai mult”, a declarat liderul de vârsta al SC-ului, Adi Gheorghiu.

Avântul Valea Marului- Aerostar (sâmbata, ora 17.00). Aerostar a spart gheata la mijlocul saptamânii, invingând, ce-i drept, cu multe emotii, pe Sporting Liesti, in Cupa României, iar acum asteapta declicul si in campionat. Un declic care ar urma sa se produca sâmbata, atunci când “aviatorii” se vor deplasa pe terenul nou promovatei Avântul Valea Marului.

Ca si Aerostar, Valea Marului nu a reusit niciun punct in primele doua etape. “Noi trebuie sa demonstram, insa, ca suntem Aerostar si ca avem un blazon de aparat”, a precizat antrenorul bacauanilor, Misu Ionescu. Principala problema a “aviatorilor” in jocul de sâmbata ar putea fi reprezentata de oboseala fizica si mentala acumulata pe durata celor mai bine de 120 de minute jucate miercuri, in Cupa, contra Liestiului. De urmarit si starea de sanatate a jucatorilor, Arteni, Strat si Blanaru acuzând unele probleme medicale la jocul de Cupa.

Celelalte meciuri ale Seriei I: CSM Pascani- Atletico Vaslui Stiinta Miroslava- Olimpia Râmnicu-Sarat, AFC Harman- CSM Roman, Metalosport Galati- Sporting Liesti, Sportul Chiscani- Olimpic Cetate Râsnov.

Clasamentul

1Sport Club Bacau 2 2 0 0 7-1 6p.

2 Sporting Liesti 2 2 0 0 4-0 6p.

3 Olimpia Rm. Sarat 2 2 0 0 4-1 6p.

4 Csikszereda 2 2 0 0 3-1 6p.

5 Stiinta Miroslava 2 1 0 1 4-3 3p.

6 CSM Roman 2 1 0 1 3-2 3p.

7 Metalosport Galati 1 1 0 0 1-0 3p.

8-9 Atletico Vaslui 2 1 0 1 2-2 3p.

AFC Harman 2 1 0 1 2-2 3p.

10 Sportul Chiscani 2 1 0 1 1-3 3p.

11 Olimpic Râsnov 2 0 0 2 1-3 0p.

12 Aerostar Bacau 2 0 0 2 0-2 0p.

13 CSM Pascani 2 0 0 2 2-6 0p.

14 Valea Marului 1 0 0 1 1-5 0p.

15 AFC Odorhei 2 0 0 2 0-4 0p.