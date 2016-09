Fotbal/ Liga a III-a: Cauta, cauta…

PROMO



Divizionara C Aerostar Bacau isi continua cautarile referitoare la alegerea unui nou antrenor care sa-l inlocuiasca pe Missu Ionescu.

Acesta din urma si-a dat demisia dupa cea de-a treia infrângere consecutiva in campionat ce-i mentine pe “aviatori” la cota zero in campionatul Ligii a III-a.

Aerostar poarta tratative cu mai multi tehnicieni, niciuna dintre acestea nefiind insa concretizata. In aceste conditii, antrenamentele din aceasta saptamâna au fost conduse de “secundul” Andrei Vatra si de capitanul Vasile Mihaes.

De urmarit daca Aerostar il va gasi pe succesorul lui Misu Ionescu pâna la meciul de vineri, de pe teren propriu, cu Ororhei, din etapa a patra.