Derby-ul bacauan al Ligii a III-a, dintre Sport Club si Aerostar s-a incheiat la egalitate, 1-1. Meciul disputat sâmbata, pe „Letea”, in etapa a 11-a, a adunat un public redus, care a tremurat de frig, in special in partea secunda, atunci când si fotbalul de pe teren a fost unul destul de …zgribulit.

Gazdele, in format cvasi-complet (au lipsit Gheorghiu si Ichim, nu si Dobârceanu, Dediu, Boghian, Lozneanu sau Sascau) au deschis scorul in min. 29, gratie lui Antim, autorul unui sut frumos la vinclu de la aproximativ 12 metri, lateral stânga.

Aerostar a restabilit egalitatea cu trei minute inainte de pauza, prin Artenie, care a finalizat cu o executie precisa o impetuoasa actiune personala pe banda stânga. „Aviatorii” au fost mai aproape de victorie, ratând doua ocazii imense in mitanul secund.

In min. 67, servit excelent de Tudorache, Hurdubei a tinut sa-l dribleze pe Haisan, intârziind un sut care s-a dovedit, de altfel, imprecis. Sase minute mai târziu, a venit rândul lui Tudorache sa se afle in fata golului victoriei, dar lovitura sa de cap a ocolit cu mult poarta SC-ului.

SC Bacau: Haisan- Dediu, Lozneanu, Dima, Dobrceanu- Antim (’78 Zarzu), Sascau (’80 Diaconu), Intuneric, Flenchea (’55 Tataru)- B. Lupu, Boghian (’88 Cl. Filip).

Aerostar: Dornescu- B. Ardei, Hutanu, Mihaes, Oanea- Blanaru (’60 Padovei), Honea, Chirila, Artenie- Tudorache (’75 Scânteie), Hurdubei (’89 Belecciu).