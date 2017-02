Editorial Fotbal de sertar de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În ediția de azi, „Deșteptarea” vă prezintă povestea Unirii Tricolor. Campioană a României la fotbal acum 76 de ani, echipa în care a evoluat și profesorul Anghelache a pribegit mai bine de un deceniu, până când si-a găsit sfârșitul în 1958, în Bacău, unde a oferit un loc și un lot de A gazdelor de la Dinamo, adică FCM-ului de mai târziu. Poate că sunt puțini acei care (mai) știu de Unirea Tricolor. Iar la cum merg lucrurile, în curând, nu mulți o să-și mai amintească nici de FCM Bacău. Fie că ne place sau nu, vreme de peste 60 de ani, fotbalul băcăuan a fost reprezentat de echipa ce s-a chemat, pe rând, Dinamo, Sport Club, FC Constar, Selena, AS și FCM. Azi, la cinci ani de la dispariția FCM-ului, constatăm și dispariția fotbalului din Bacău. Și în alte orașe au pierit echipe. La Galați. La Ploiești. La Constanța. La Timișoara. La Cluj. Dar peste tot au renăscut. Din propria cenușă. Nu au apelat la alte denumiri, ci la tradiție. La istorie. La dragostea, dar și implicarea necondiționată a fanilor. Așa există azi Petrolul 1952 Ploiești, cu 7.028 de spectatori la un meci de Liga a IV-a jucat toamna trecută cu…AFC Brebu. Și tot așa există Suporter Spirit Club Constanța. Cu 150 de membri cotizanți, cu 1000 de spectatori la meciuri și cu un buget de 100.000 euro în Liga a IV-a! Exemplele pot continua. Incluzând și unul negativ: Bacăul. Aici nu se întâmplă nimic. Avem un stadion în ruină. De ce să-l modernizăm/ reconstruim dacă nu avem echipă? Și la ce bun să facem echipă dacă nu avem stadion? E un cerc vicios, care îi ține captivi pe microbiștii băcăuani, câți or mai fi ei astăzi. Da, da, cunoaștem placa: fotbalul e despre „o grămadă de șarlatani care fug după o minge”, așa cum comenta recent un user semnat… Profesor. Și nu, fotbalul nu e o prioritate; o știm și pe asta. Dar spuneți-o si celor peste 600 de copii băcauani care practică fotbal în cadru organizat. Probabil că ei o să vă raspundă că fotbalul e o poveste frumoasă. Ce merită trăită pe stadion, nu în fața televizorului sau a tastaturii. 0 SHARES Share Tweet Articolul precedent Birourile parlamentarilor abia încep să facă ochi Articolul următor East Side Story. De la Unirea Tricolor la FCM Bacău

