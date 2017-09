Fotbal/ Cupa „Aerostar”: Fotbal din plăcere

La finalul acestei săptămâni, proiectul de finanțare nerambursabilă intitulat „Sportul de masă, o antecameră a sportului de performanță”, inițiat de CS Aerostar Bacău și aprobat de Consiliul Local în baza Legii 350/ 2005 își va consuma o nouă etapă. Una cu o adresabilitate foarte largă. Astfel, sâmbătă și duminică, CS Aerostar va organiza „Cupa Aerostar” pentru copiii cu vârste cuprinse între 8 și 10 ani și la care sunt așteptați peste 200 de participanți. „Dorim ca prin astfel de acțiuni să atragem copiii către fotbal. Competiția nu pune accent pe nimic altceva decât pe plăcerea celor mici de a juca fotbal”, a declarat managerul de proiect, Valerian Voicu. Competiția va începe sâmbătă, în jurul orei 9 și se va încheia duminică, atunci când sunt programate finalele. Puștii în vârstă de 8 ani vor juca în format 5+1 pe terenul sintetic al bazei CS Aerostar, în timp ce categoria de vârstă 10 ani își va disputa meciurile pe terenul de iarbă, echipele fiind formate din opt jucatori, incluzând și portarul. Comisia de organizare a „Cupei Aerostar” îl are ca președinte pe Valerian Voicu și îi mai cuprinde pe Ion Flenchea (secretar), Victor Bălan și Mihai Stanciu (membri) și Valentin Cioancă și Cornel Elisei (antrenori). 0 SHARES Share Tweet

