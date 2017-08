Baza sportivă din comuna Letea Veche a fost gazdă primitoare pentru competiția de fotbal „Tornator Summer Cup” ediția I, destinată copiilor născuți în 2003-2004. La această compeție organizata de AJF Bacau în colaborare cu Liceul cu Program Sportiv Bacău au participat 6 echipe împărțite în doua grupe de câte trei. Grupa A a fost compusă din: LPS Bacău Albastru(antrenor Dan Crețu˝),CSM Moinești(antrenor Lucian Toma) și Juniorul Bârlad (antrenor Ovidiu Mangu),iar in grupa B s-au înfruntat LPS Bacau Roșu, Olimpia Junior Onești(antrenor Constantin Dumitrascu) și SC Unirea Negrești (antrenor Florin Mardare). Rezultate înregistrate în grupa A :LPS Bacău-CSM Moinești 4-0,CSM Moinești-Juniorul Bârlad 2-2, LPS Bacău-Juniorul Bârlad 2-0, iar în grupa B, Olimpia Junior Onești – SC Unirea Negrești 4-0, LPS Bacău Roșu-Olimpia Junior Onești 0-1,SC Unirea Negrești-LPS Bacău 3-0. Pentru locurile 5-6 CSM Moinești – LPS Bacău Roșu 3-0. Finala mică a fost adjudecată de Juniorul Bârlad care s-a impus cu 6-1 în fața celor de la SC Unirea Negrești 6-1, iar trofeul a fost câștigat de LPS Bacău Albastru care a câștigat finala mare disputată cu Olimpia Junior Onești, scor 1-0. La acest turneu s-au acordat și premii individuale pentrucel mai tehnic jucator – Ianis Dumitru(Juniorul Bărlad) și cel mai bun portar – Popovici Claudiu(Unirea Negrești). 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.