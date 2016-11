Fotbal copii/ Cupa „Prosport”: FC Bacau, câstigatoare la 2010

FC Bacau isi continua seria succeselor. Mai nou, si cu grupa de vârsta 2010. La finalul saptamânii trecute, echipa antrenata de Eusebiu Nica a câstigat Cupa „Prosport”, de la Focsani, unde a inregistrat victorii pe linie. In grupa, bacauanii au trecut cu 2-1 de Kids Brasov, cu 3-0 de Kinder Bucuresti si cu 3-1 de Juniorul Galati.

Cea mai categorica victorie a venit in semifinale, acolo unde „alb-rosii” au surclasat cu 6-1 pe Dacia Unirea Braila. In finala, FC Bacau s-a reintâlnit cu brasovenii de la Kids. De data aceasta, scorul a fost unul egal, 2-2, pustii pregatiti de Nica impunându-se dupa executarea loviturilor de la 11 metri. „Tin sa felicit toti copiii pentru locul 1 obtinut la Focsani.

Ma bucura in special faptul ca ei pun in practica in timpul jocurilor ceea ce lucram la antrenamente. Doar prin munca si seriozitate vor avea de câstigat atât in fotbal, cât si in viata”, a declarat Eusebiu Nica. La Focsani, FC Bacau a utilizat urmatorul lot: Alexandru Simionica, Victor Firastrau, Sebastian Huluba, Denis Miron, Matei Barbu, Loel Aksoy, Robert Costea, Stefan Nastac, Patrick Brasoveanu, Rares Milon si Luca Gherla.