„Fluxus2017" – Expoziţia studenţilor de la Facultatea de Litere de Roxana Neagu Studenţii de la Facultatea de Litere a Universității „Vasile Alecsandri" din Bacău au organizat, pe 8 mai, o expoziţie intitulată sugestiv „Fluxus 2017". Fluxus a fost o manifestare artistică a anilor 60-70, reprezentată prin artele vizuale, ulterior muzica şi literatura. Aceasta combinaţie dintre cele trei elemente, având la bază curentul literar „avangardismul", a fost transpusă în operele studenţilor, care ulterior au mai intervenit cu elemente moderne. Expoziția a fost coordonata de lector univ. dr. Violeta-Elena Popa. Din rândul participanţilor, cele mai multe lucrări poartă semnătura Amaliei Alban, studentă, anul III, precum şi a lui Sorin Cernat, care a expus fotografii pline de esenţă. Decanul Facultăţii de Litere, conf. univ. dr. Brînduşa-Mariana Amălăncei, a oferit diplome studenţilor pentru implicarea lor în realizarea acestei expoziţii: Amalia Alban, F-R, III; Cristina Pașcanu, F-R, I; Andreea Antal, F-R I; Farttoosi K.M.F. Ali Kareem Meften, R-E, I; Constantin-Sorin Cernat, F-R, I; Brigitta Iștoc, R-E, I; Mădălina Șufariu, R-E, I; Maria-Alexandra Petrică, R-E, I; Victoria Gulica, E-F, I; Doina Căruță, R-E, I; Oana-Mădălina Burlă, F-R, III; Alina Cernacovschi, E-F, I; Viorica Barbaras, E-F, I; Maria Chelaru, E-F, I; Daniel Iștoc, R-E, II, Carolina Ignat, PIPP, II.

