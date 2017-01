Filateliștii pot găsi, de miercuri, 25 ianuarie, noua emisiune de mărci poștale „Orhidee sălbatice”.

Pe timbrul cu valoarea nominală de 2,20 de lei este ilustrată Epipactis atrorubens, denumită popular Dumbrăvița roșcată. Cephalanthera damasonium (Căpșunica) apare pe timbrul cu valoarea nominală de 4,50 de lei, Orchis purpurea, cunoscută sub denumirile populare de Poroinic, Bujori, Gemanariță, Poranici, Poroinică, Sculătoare sau Untul vacii, este reprezentată pe timbrul cu valoarea nominală de 8 lei, iar Epipactis helleborine (Mlăștinița) este ilustrată pe timbrul cu valoarea nominală de 15 lei. Emisiunea filatelică este completată de un plic „prima zi" și un set de patru cărți maxime, iar ca forme de machetare au fost folosite coala de 28 de timbre cu patru perechi tȇte bȇche, minicoala de patru timbre și blocul de patru timbre (în album filatelic). Produsul special al emisiunii este albumul filatelic, realizat în tiraj limitat de 245 de exemplare și echipat cu blocul de patru timbre al emisiunii și plicul „prima zi", având ștampila „prima zi" aplicată în clar in folio aur. Fiecare element este numerotat de la 001 la 245.

