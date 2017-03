Editorial Fiscalitatea care ne arată nivelul de trai de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Fiecare băcăuan, de la cel cu țâța-n gură, pân’ la cel cu barba sură, a contribuit anul trecut la bugetul statului cu 1.990 de lei. Indiferent dacă spunem că e mult sau că e puțin, destui dintre noi sigur vor acuza statul că le ia prea mult din veniturile care sunt și așa la nivelul cel mai de jos posibil. Județul Bacău, însă, nu este primul în zona Moldova păstorită de Direcția Generală Regională Iași a Finanțelor Publice după un asemenea „indicator” care reflectă, evident, nivelul de trai într-o regiune. Pe primul loc în Regiunea Nord-Est la încasările de taxe și impozite calculate pe locuitor se află județul Iași, cu 2.900 de lei, urmat de Neamț, cu 2.070 de lei. Bacăul este abia al treilea, urmat de Suceava cu 1.900 de lei, Vaslui cu 1.580 de lei și Botoșani cu 1.500 de lei. La nivel regional, Fiscul a încasat 9,9 miliarde de lei, mai mult decât în 2015, iar calculat la numărul efectiv de contribuabili, Iașiul este tot pe primul loc, urmat de Suceava, Bacău, Neamț, Botoșani și Vaslui. Pe anul 2016, există însă sume eșalonate în derulare, de 189 de milioane de lei, și sume rămase de colectat, în valoare de 128 de milioane de lei, astfel încât cifrele de mai sus se vor modifica destul de consistent. Fiscalizarea și fiscalitatea sunt lucruri normale pentru buna funcționare a unui stat. Cât, cum și pentru ce ne impozitează statul depinde însă de mulți factori, iar aici intervin și tentațiile și interesele de grup sau chiar personale și măsurile politice după culoarea celor de la Putere. A fiscaliza este o artă, pe urma căreia ar trebui să rezulte un echilibru în funcționarea statului, dar mai ales în asigurarea liniștii și siguranței unui întreg popor. Înseamnă chibzuință, ceea ce nu are nimic de a face nici cu populismul, nici cu dictatura. Vi se pare că avem un asemenea echilibru? 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.