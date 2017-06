Actualitate Filipeşti: Pompierii au găsit trupul tânărului înecat în Siret de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Luni, în jurul orei 15.20, a fost găsit trupul tânărului de 18 ani, care s-a înecat în râul Siret, sâmbătă seară, în dreptul localităţii Hârleşti, din comuna Filipeşti. A ieşit la suprafaţă la circa 40 – 50 de metri de locul indicat de martori ca fiind cel în care s-a înecat şi la doar zece metri de mal. A fost căutat continuu de la sesizarea evenimentului, iar la această misiune pompierilor din Bacău li s-au alăturat duminică scafandrii de la ISU Covasna, iar luni a venit în sprijin un scafandru pompier de la ISU Vaslui. Reamintim că, băiatul de 18 ani a mers sâmbătă seara la un grătar împreună cu mai mulţi prieteni şi după lăsarea întunericului au intrat în apă să se răcorească. Le-ar fi spus celorlalţi că ştie să înoate, doar că el nu a mai ieşit la mal. Când şi-au dat seama că a fost înghiţit de ape, ceilalţi tineri au alertat autorităţile. Adolescentul învăţa la un liceu din Roman şi peste câteva zile urma să se întoarcă în oraş pentru că îşi găsise un job pe perioada vacanţei de vară. 248 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.