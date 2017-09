S-a întâmplat în această dimineaţă, în jurul orei 7.00, pe DN- 2, în afara localităţii Filipeşti. Potrivit poliţiştilor, un şofer de 25 de ani, din judeţul Brăila, în timp ce conducea un TIR, a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, a părăsit partea carosabilă şi a intrat într-un copac de pe marginea drumului. În urma impactului, tânărul de 25 de ani a fost rănit uşor şi a fost transportat cu ambulanţa Smurd la Spitalul Judeţean Bacău unde a rămas sub observaţie. El a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ şi în continuare se fac cercetări pentru vătămare corporală din culpă. La faţa locului au intervenit şi pompierii de la Detaşamentul Bacău, care au asigurat măsuri de prevenire şi stingere a incendiului. 7 SHARES Share Tweet

