Sport Fetele cu Dinamo, băieții cu VC Caransebeș Volei/ Divizia A1 de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter S-a stabilit programul competițional al sezonului 2017-2018 la volei. Campionatul masculin al Diviziei A1 va începe pe 7 octombrie, în timp ce competiția feminină va lua startul cu o săptămână mai târziu. Pentru băieții de la Știința Bacău stagiunea va începe cu un meci acasă, contra celor de la VC Caransebeș. Debut intern și pentru studentele pregătire de Florin Grapă, cu precizarea ca adversara la va fi Dinamo Bucuresti, într-unul dintre derby-urile de tradiție ale voleiului feminin românesc. Odată cu Divizia A, purcede la drum și Cupa României. Finalistă în ediția trecută, echipa feminină a Științei va avea tur liber în faza inaugurală a Cupei, băcăuancele urmând să întâlnească în turul secund pe învingătoarea dintre U Cluj și Penicilina Iași. Gruparea masculină pregătita de Cornel Păduraru va juca în prima fază a Cupei României cu Unirea Dej, pentru ca, în caz de calificare, să o aibă ca adversară în faza următoare pe campioana VM Zalău. Programul fetelor de la Știința în turul campionatului: Etapa I: Știința – Dinamo. Etapa a II-a: U Cluj- Știința. Etapa a III-a: Știința- Medicina Târgu-Mureș. Etapa a IV-a: CSM Lugoj- Știința. Etapa a V-a: Știința- Alba Blaj. Etapa a VI-a: SCM Pitești- Știința. Etapa a VII-a: Știința- Unic Piatra Neamț. Etapa a VIII-a: Știința- CSM București. Etapa a IX-a: Agroland Timișoara- Știința. Etapa a X-a: Știința- Penicilina Iași. Etapa a XI-a: CSM Târgoviște- Știința. Programul băieților de la Știința în turul campionatului: Etapa I: Știința- VC Caransebeș. Etapa a II-a: Știința- VM Zalău. Etapa a III-a: Unirea Dej- Știința. Etapa a IV-a: Știința -Steaua. Etapa a V-a: SCM U Craiova- Știința. Etapa a VI-a: Știința- Arcada Galați. Etapa a VII-a: CSM București- Știința. Etapa a VIII-a: Știința- CSS 2 Baia Mare. Etapa a IX-a: Tricolorul Ploiești- Știința. Etapa a X-a: Știința- Dinamo. Etapa a XI-a: Explorări Baia Mare- Știința. 0 SHARES Share Tweet

