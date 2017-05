Educatie Festivalul-concurs “Anton Sărățanu”, ediția a IV-a de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Duminică, 21 mai 2017, a avut loc, la Școala Gimnazială Traian/Bacău, cea de-a patra ediție a Festivalului-concurs ”Anton Sărățanu”. Respectând tradiția, ca în fiecare an, elevii școlilor gimnaziale din școlile participante au oferit publicului reprezentații autentice, de cântece și dansuri populare, pentru a nu lăsa uitării unicitatea folcorului și a dansului popular românesc, cel care alină durerile și mângâie sufletul, bucură omul și, bineînțeles, reprezintă rădăcinile neamului nostrum românesc pe aceste meleaguri. Festivalul organizat de către Școala GimnazialăTraian, în partenerait cu ISJ Bacău, Ansamblul folcloric ”Busuiocul” și PrimăriaTraian, oferă, de fiecare dată, posibilitatea întâlirii și cunoașterii reciproce a valorilor de cultură tradiționale ale altor regiuni, adevărate tezaure transmise din generație în generație. La festival s-au înscris formații din trei județe ale Moldovei: Neamț, Suceava și Bacău – Ansamblul folcloric „Balada” – Fălticeni, jud. Suceava (coordonator prof. Maria Tănase), Ansamblul folcloric „Muguraşii” – Mărgineni, jud. Neamţ (coordonator prof. Dorina Surdu), „Stejăreii” din Buhoci, conduși de prof. Marta Iștoc, „Muguraşii” de la Școala Gimnazială ”Ioniță Sandu-Sturdza” – Săuceşti, îndrumați de către prof. Marian Bolfă,ansamblul „Hora” de la Școala Gimnazială ”Ion Ionescu de la Brad”din Poiana Negri, coordonați de prof. Victoria Burcă și prof. Marian Ilief, „Izvoraşul” de la Școala Gimnazială ”Miron Costin” din Bacău, sub îndrumarea prof.Cătălina Beșa și instructor Cătălin Adam, ”Păunașii” de la Școala Gimnazială ”General Nicolae Șova”, comuna Poduri, atent îndrumați de către prof. Alina Muncilă, urmând ca festivitatea să fie încheiată de reprezentația ansamblului local ”Plaiuri Trăienene”(soliste – Crina Varlam și Ioana Lucaciu), dirijat de către instructor Măriuț Venanțiu.

Membrii juriului, doamna profesor și inspector de arte, Potârniche Marinela, din partea ISJ Bacău, doamna Mirabela Postolache, din partea primăriei Traian și domnul Petre Vlase din partea Ansamblului ”Busuiocul”, au urmărit cu interes și atenție reprezentațiile fiecărei formații prezente la festival, în urma deliberării acordându-se trofeul festivalului, dar și locurile I, II și III. La secțiunea ”interpretare”, solistele cele mai apreciate care au ocupat prima treaptă a podiumului au fost: Cristina-Elena Țâncu (din cadrul ansamblului ”Păunașii”), Lavinia-Gabriela Ilieș (din cadrul ansamblului ”Stejăreii”), Ioana Bută (din ansamblul ”Mugurașii”) și Izabela Amarandei (ansamblul ”Stejăreii”). Cea de-a doua treaptă a podiumului a fost ocupată de către Denisa-DanielaBracău și Lorena-Maria Bracău de la Școala Gimnazială Buhoci. Prestația ansamblurilor a fost, de asemenea, apreciată: de la portul popular, la prezența scenică, zâmbet, atitudine și plăcerea dansului exprimată prin întreg actul artistic. Trofeul festivalului a fost înmânat Școlii Gimnaziale ”Ion Ionescu de la Brad”, reprezentată fiind, în cadrul acestui festival de ansamblul ”Hora”, fiindu-le apreciate progresele substanțiale în ceea ce privește punerea în scenă a coregrafiei, dar și atitudinea dansatorilor care au pus suflet în fiecare parte a actului lor artistic. Premiul întai a fost primit cu bucurie și entuziasm de către elevii Școlii Gimnaziale ”Ioniță Sandu-Sturdza”, Săucești, dar și de către cei de la Școala Gimnazială Buhoci. Premiul al doilea s-a îndreptat către Școala Gimnazială ”Miron Costin” din Bacău pentru modul în care a evoluat ansamblul ”Izvorașul”, iar premiul al treilea a mers către Școala Gimnazială ”General Nicolae Șova” pentru actul artistic susținut de către”Păunașii” de la Poduri.

Prof. Suciu Ioana, Școala Gimnazială Traian

