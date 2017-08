Festivalul biciclistelor

Asociația SKIRTBIKE, în parteneriat cu Federația Tinerilor Din Bacău și cu sprijinul Primăriei Municipiului Bacău, vă invită la primul festival dedicat biciclistelor băcăuance. Acesta va avea loc sâmbătă 02 septembrie 2017, începând cu ora 11.00, în parcul Cancicov din Bacău. Sunt invitate să vină pe două roți, în ținute cochete, toate fetele, domnișoarele și doamnele pentru care bicicletă este sau ar putea deveni un mijloc firesc de deplasare cotidiană în oraș, compatibil cu eleganța și feminitatea. Prima ediție a Festivalului SkirtBike Bacău are pregătite numeroase activități, jocuri, workshopuri, concursuri, dedicate iubitoarelor de biciclete. 2 SHARES Share Tweet

