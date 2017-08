Unitatea Bacău a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare (ANIF) și Direcția pentru Agricultură Bacău au organizat prima reuniune a membrilor organizațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații (OUAI) și a producătorilor agricoli încă neorganizați, pentru a analiza situația sistemului de irigații din județ și pentru a propune crearea unei organizații asociative care să reprezinte puternic producătorii agricoli interesați de irigarea culturilor. La întâlnirea cu fermierii au venit directorul Direcției pentru Agricultură, Simona Barzaghideanu, directorul adjunct George Ifrim, care coordonează Unitatea ANIF Bacău, și reprezentanți ai Agenției pentru Protecția Mediului și ai Administrației Bazinale de Apă Siret. „Vrem să avem o forță asociativă puternică în Bacău în acest domeniu – a spus George Ifrim – , pentru că noi, unitatea ANIF, suntem doar o instituție de stat, executivă, organizată conform legii. Vrem o asociere de forță așa cum este, de exemplu, Liga Asociațiilor producătorilor Agricoli din România (LAPAR), să putem combate birocrația. Avem nevoie de irigații, pentru că fenomenul de deșertificare este tot mai prezent. Unii ar spune că nu există un asemenea fenomen, că avem câmpuri frumoase. Dar în sol nu mai este multă apă, iar seceta este un fenomen ascuns”. În județ – a precizat George Ifrim -, din 36 de stații de pompare a apei mai sunt întregi 34, dar nefuncționale, cu tehnologie din anii 1970-1980, uzată fizic și moral. Au fost înființate doar opt OUAI, în anul 2007, pentru zonele agricole Dămienești, Racova, Filipești, Berești-Bistrița, Itești, Letea Veche, Tamaș, Dieneț și Sascut, iar în acest an mai pot apărea două, la Negri și la Berești-Bistrița (OUAI Pădureni). Înainte de 1990, în județul Bacău erau 20.000 ha de teren agricol irigate ale statului, plus cele ale cooperativelor agricole, asociațiilor legumicole, pomicole, zootehnice etc., și se udau cam 40.000 ha. Acum suprafața irigată este infimă. În unele zone se mai irigă terenurile agricole datorită gravitației care ajută curgerea apei prin rețelele vechi. Reprezentantele APM și ABA Siret au făcut precizări cu privire la dosarele de obținere a autorizațiilor pentru rețelele de irigare, dar utilizatorii de apă au reclamat principalele probleme cu care se confruntă în încercarea de a înființa rețele de irigații, precum problema proprietății terenurilor pe sub care ar trebui să treacă rețele de apă, datorită căreia fermierii sunt mereu la mâna proprietarilor de teren, dar și birocrația excesivă care descurajează agricultorii interesați de irigarea culturilor. „Vom sesiza imediat cu aceste probleme Ministerul Agriculturii – a spus Simona Barzaghideanu -, pentru că sunt probleme reale”. De asemenea, directoarea Direcției Agricole a propus ca următoarea întâlnire a utilizatorilor de apă pentru irigații să aibă loc în luna septembrie, când este posibil ca fermierii să-și aleagă și un lider care să-i reprezinte. O propunere a fost deja făcută pentru Daniel Ciobanu, președintele Asociației Județene Bacău a Producătorilor Agricoli și vicepreședinte al LAPAR. „Am chemat la întâlnire pe cei care deja au organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații, dar și pe cei care intenționează să facă asemenea organizații. Au venit cam puțini, din ambele categorii, dar le dau dreptate celor absenți: sunt pesimiști, iar după peste 20 de ani de distrugere a sistemului național de irigații acum poate nu mai cred că se mai poate construi ceva. Noi însă, la această reuniune, le-am arătat celor prezenți că s-au făcut unele lucruri, că se pot face și mai multe. Ar trebui să avem și sprijinul Consiliului Județean, pentru că ne vom confrunta cu obținerea de avize și autorizații și aici sunt destule probleme cu proprietatea terenurilor, dar și altele. Trebuie să ne asociem, să luăm exemplul LAPAR, care este o organizație puternică și are un președinte și un vicepreședinte din Bacău.”

George Ifrim, directorul Unității ANIF Bacău 1 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.