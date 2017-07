Traficul camioanelor grele, care a fost interzis pe șoselele naționale pe timp de caniculă, pentru protejarea asfaltului, este permis din nou dacă este vorba de transportul produselor agricole recoltate din câmp. În sudul țării, mai ales, dar de acum și în zona a doua de culturi, în care se află și județul Bacău, a început sau va începe secerișul grâului, însă în toate zonele se recoltează continuu, de exemplu, legume și fructe. Interzicerea circulației camioanelor grele ziua, pe caniculă, afecta grav interesele agricultorilor, motiv pentru care Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR) a solicitat Ministerului Agriculturii să intervină pentru schimbarea măsurii. „În doar două ore după ce am intervenit la minister – spune președintele LAPAR, fermierul băcăuan Laurențiu Baciu – situația a revenit la normal. Am opinat că interzicerea traficului a fost o măsură pompieristică, neînțeleaptă, fără să fie gândită, fără să se analizeze ce efecte poate avea în agricultură. La intervenția ministrului, măsura a fost schimbată. Și noi suntem de acord că trebuie păstrate șoselele în bune condiții, dar dacă s-ar fi înțeles că ziua ar putea circula numai camioanele goale, care vin la încărcare, iar noaptea acestea puteau pleca pline, altfel ar fi fost situația. Ne facem și noi treaba și respectăm și restricțiile privind accesul pe șoselele naționale”. 0 SHARES Share Tweet

