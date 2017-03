Onesti Femeie salvată de către pompierii militari de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Duminică, 12 martie 2017, la ora 15:32, un echipaj din cadrul Detaşamentului de Pompieri Onești a intervenit în municipiul Onești, Bulevardul Republicii, pentru deblocarea uşii de acces în locuinţa unei femei, în vârstă de 62 de ani. Pompierii militari salvatori au intervenit prin forțarea ușii de acces în apartament cu ajutorul echipamentelor de descarcerare. În interior a fost găsită proprietara căzută în dormitor, conștientă, în stare de lipotimie. Aceasta a fost predată unui echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bacău în vederea transportului la Compartimentul Primiri Urgențe Onești. 2 SHARES Share Tweet

