Actualitate Eroul Costel Stanciu, declarat cetățean de onoare al Bacăului de Ovidiu Pauliuc Consiliul Local Bacău poate consemna, după dezbaterile de vineri, una dintre cele mai emoționate ședințe pe care le-a avut. Motivul: acordarea titlului de cetățean de onoare al urbei plutonierui adjutant principal Costel Stanciu, care a fost grav rănit în Afghanistan. Mlitarul băcăuan și-a pierdut piciorul drept, în urma exploziei unei mine, iar acum poartă o proteză. În ciuda acestui fapt, domnul Stanciu va reprezenta municipiul la o mare competiție internațională, în Canada. "Desi a fost grav rănit în Afghanistan, ramând cu afecțiuni care influențează calitatea vieții sale și a familiei sale, domnul Stanciu și-a asumat onoranta misiune de a se înscrie în echipa României care va participa la evenimentul sportiv "Invictus Games Toronto", a spus primarul Cosmin Necula, înainte de a-i înmâna diploma de cetățean de onoare al orașului și cheia orașului. Eroul băcăuan, care a avut un discurs emoționant, a fost aplaudat prelung de consiierii local.

