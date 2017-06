Actualitate F-16 zboară pe cerul Bacăului de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Meteorologii anunță pentru ziua de sâmbătă temperaturi cuprinse între 14 și 26 de grade, iar cerul va fi predominant însorit. Vremea se anunță cum nu se poate mai bună pentru mitingul aviatic organizat de Baza 95 Aeriană cu ocazia comemorării a 105 ani de la nașterea Eroului Căpitan Aviator Alexandru Șerbănescu, patronul spiritual al unității militare băcăuane. Spectacolul aerian va debuta la ora 10.00, iar în cadrul manifestării vor fi prezentate exerciții care au caracter aplicativ-militar și zboruri demonstrative executate cu aeronavele militare F-16 Fighting Falcon, MIG-21 LanceR, IAR-99 ȘOIM, IAR-99 STANDARD, IAR-330 SOCAT, IAR-316 B Alouette, C-27J SPARTAN și C-130 HERCULES din dotarea Forțelor Aeriene Române. Spectacolul va fi completat de militarii din cadrul Batalionului 630 Parașutiști „Smaranda Brăescu” care vor executa salturi cu parașuța. Pe lista de invitați speciali figurează formația de acrobații aeriene „Iacării Acrobați” și „Aeroclubul României” care vor executa atât zboruri demonstrative cu aeromodele/motodeltaplane, cât și demonstrații aviatice de mare dificultate cu aeronavele YAK-52, IAR-46, FK-9, ZLIN 526, APOLLO FOX, CESSNA 210, DINAMIC, FESTIVAL, WIGLA, LAND AFRICA, CTSW și CTLS. Accesul publicului este liber, iar intrarea pe aerodrom se va face pe poarta Aerostar SA, începând cu ora 9.00. Până la locul central al evenimentului, vizitatorii vor putea admira expoziția statică de prezentare a tehnicii, echipamentelor și armamentului din dotarea instituțiilor sistemului național de apărare, ordine publică și siguranță națională din garnizoana Bacău. Pentru acest eveniment sunt pregătite mai multe surprize, iar una dintre ele constă în prezența în zbor a două sau trei aeronave F-16. Din păcate, acestea nu vor putea fi admirate de public la sol, la prezentarea generală a aeronavelor, întrucât pista de la Bacău nu le permite să aterizeze. Recomandările jandarmilor pentru spectatori Pentru buna desfăşurare a acestui eveniment vă informăm că vor fi luate şi o serie de măsuri de restricţionare a traficului rutier în zona străzilor Condorilor – Henri Coandă – Republicii, parcarea autoturismelor fiind permisă doar în locurile special amenajate în acest sens. Accesul publicului în zona de desfăşurare a mitingului aerian se va face pe strada Henri Coandă şi Condorilor începând cu ora 08.00. Jandarmii din cadrul dispozitivelor vor asigura buna desfăşurare a

manifestărilor ocazionate de acest eveniment precum şi evitarea aglomerărilor de persoane în zona interioara limitei de acces. Cu ocazia desfăşurării acestui eveniment, JANDARMERIA recomandă participanţilor următoarele: – să respecte recomandările forţelor de ordine (jandarmi, poliţişti) şi să le solicite sprijinul în momentul apariţiei unor situaţii neprevăzute sau care necesită intervenţia acestora. – să acorde o atenţie deosebită modului de asigurare a bunurilor şi obiectelor personale şi să nu aibă asupra lor bagaje voluminoase a căror deţinere nu se justifică la astfel de activităţi. – activităţile stabilite trebuie să se desfăşoare în mod paşnic şi civilizat, fără a pune în pericol ordinea şi liniştea publică, siguranţa persoanelor, integritatea corporală, proprietatea publică şi privată. – sunt interzise actele de încălcare a ordinii, siguranţei sau moralităţii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, punerea în pericol a sănătăţii acestora. – să nu aibă asupra lor băuturi alcoolice, arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe iritant lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violente sau de tulburare a desfăşurării normale a acestora. – să nu desfăşoare acţiuni de natură a împiedica desfăşurarea normală a acestor manifestări şi să nu incite la asemenea acţiuni prin viu grai, manifeste sau mijloace audio – vizuale. – să nu participe la evenimente în stare de ebrietate, să nu consume şi să nu distribuie băuturi alcoolice sau droguri. – să nu lase copiii nesupravegheaţi. – să nu lase autoturismele proprietate personală descuiate şi să nu lase bunuri de orice fel în interiorul acestora. Tot în cadrul acestor activităţi jandarmii vor participa cu un stand de prezentare tehnicii din dotare şi a mijloacelor auto folosite în misiunile desfăşurate zilnic, iar pentru amuzamentul copiilor vor prezenta şi o tiroliană.

