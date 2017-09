Multimedia Exercițiu pe Aeroportul Bacău de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În data de 29 septembrie 2017, la Baza 95 Aeriană s-a desfăşurat exerciţiul de antrenament în teren cu forţe şi mijloace de intervenţie aparţinând Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi, Grupării de Jandarmi Mobilă, S.C. AEROSTAR S.A., Aeroportului Internaţional ,,George Enescu”, ROMATSA S.A., Poliţiei de Frontieră, Serviciului Judeţean de Poliţie Transporturi şi S.R.I, în situaţia în care o aeronavă utilizează neautorizat spaţiul aerian al României şi aterizează pe aerodromul Bacău. 1 of 10 FOTO: Baza 95 Aeriană Bacău 13 SHARES Share Tweet loading...

