Actualitate Eveniment artistic internațional la Slănic Moldova de Petru Done -

Stațiunea Slănic-Moldova găzduieșt, până pe 26 iulie, manifestările cultural-artistice incluse în proiectul ,,InContext / Rezidență artistică", inițiat și coordonat de artista plastică Alina-Georgiana Teodorescu, la care participă artiști plastici din Brazilia și România. „Acest proiect – spune coordonatoarea evenimentului – este inspirat din programul «Sandarbh», coordonat de un colectiv de artiști din regiunea Rajasthan, India. În 13 ani de activitate, programul din India a adus peste 250 de artiști naționali și internaționali în Partapur, localitate cu 10.000 de locuitori. În mod similar, rezidența «InContext» urmărește să sprijine artiști tineri în consacrare, să faciliteze schimburile culturale și să stabilească un dialog viu, semnificativ, între publicul local și actori culturali din diferite domenii. Iar stațiunea Slănic-Moldova întrunește toate premisele pentru a deveni un punct de focalizare al interesului artistic național și internațional, care va transforma orașul într-un incubator pentru experiment, creație și participare colectivă". În perioada 3 – 6 iulie va fi organizat un Atelier de creație la Cazinoul din Slănic Moldova, pe 7 și 8 iulie participanții vor vizita Salina Târgu-Ocna și municipiul Moinești – locul natal al lui Tristan Tzara, părintele dadaismului, precum și Centrul de cultură ,,Rosetti Tescanu – George Enescu" și Tabăra de artă ,,Colonia21", din Tescani, iar în perioada 10 – 21 iulie va funcționa Atelierul de creație de la Cazinoul Slănic-Moldova. Pe 21 iulie, de la ora 20,00 va avea loc concertul prezentat de Bomrani Band, din Iran, pe scena de lângă Sala de Sport (în cadrul Zilelor Slănicului), iar pe 22 iulie, de la ora 17,00 se va deschide expoziția ,,Sursa", la Cazinou, care va putea fi vizionată până pe 26 iulie, zilnic între orele 12,00 – 19,00. Tot pe 22 iulie va avea loc petrecere ,,Orbita Lacustră", în parcul stațiunii, iar pe 23 iulie, de la ora 15,00 va începe workshop-ul ,,Dezvoltare Urbană prin Economie Creativă", cu Daniel Kraichete, directorul Cartierului Creativ din Rio de Janeiro, Brazilia, pe Terasa ,,Cazino". Pe 25 iulie va avea loc un performance, conceput de artiștii participanți, cu tema „O zi pentru viitor", cu implicarea elevilor de la școlile din zonă, iar pe 26 iulie, de la ora 19,00 va avea loc petrecerea de „La Revedere" a participanților și colaboratorilor InContext, la Cazino. „Ne bucurăm să o avem printre noi pe Georgiana Teodorescu, ne mândrim cu ea și cu toate realizările sale. O vom sprijini și vom fi alături de ea, pentru ca acest eveniment să devină unul de tradiție, unul atât de benefic pentru comunitatea noastră, a slănicenilor" – spune publicistul Romulus-Dan Busnea, autorul a mai multor articole despre artista palstică Alina-Georgiana Teodorescu, incluse și în volumul său monografic, «Povestea unui colț de rai – Slănic-Moldova»".