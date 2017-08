Noile etichete îi ajută mai mult pe clienţi să-i identifice pe adevăraţii producători, dar şi prospeţimea mărfii Din acest an, producătorii de pepeni care vin cu marfa la piaţă sunt obligaţi să afişeze etichete noi, personalizate, la aceste produse. Astfel, potrivit unui ordin emis de ministrul Agriculturii, Petre Daea, publicat deja în Monitorul Oficial, „eticheta pentru produsul pepeni comercializat de producătorii agricoli va conţine informaţii cu privire la denumirea produsului, localitatea de origine, data obţinerii produsului şi preţul de vânzare. Producătorul agricol are obligaţia afişării etichetei (…) într-un loc vizibil cumpărătorilor, fără a se deteriora”. Mai mult, eticheta va trebui să fie confecţionată din hârtie A4, plastifiată transparent, să fie imprimată landscape, faţă-verso, color, cu denumirea produsului, localitatea de origine, data obţinerii produsului, preţul de vânzare. „O fi, domnu”, dar pe noi, oricum, nu ne avantajează, că şi acum, ca şi înainte, tot poate vinde oricine pepeni la piaţă. Aşa că…”, spun producătorii de pepeni de pe la noi. Cert e că verificarea afişării de către producătorii agricoli a acestor etichete se va face prin structurile cu atribuţii în inspecţii tehnice din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene. „Noile etichete sunt o măsură în plus de protejare a adevăraţilor fermieri. Noi ne-am ocupat cu transmiterea către fiecare producător a acestor etichete. În judeţul nostru, deocamdată, sunt înregistraţi doar doi cultivatori de pepeni care îşi valorifică marfa în pieţe. Colegii mei sunt non-stop prin pieţe pentru a verifica modul de conformare al producătorilor de pepeni”, a declarat Simona Barzaghideanu (foto), directorul Direcţiei pentru Agricultură judeţeană Bacău. Astfel, pentru asigurarera trasabilităţii produsului, sunt verificate atestatul de producător, carnetul de comercializare, precum şi documentul de identitate al producătorului agricol. 0 SHARES Share Tweet

