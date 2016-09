Eterna problema a fermierului: recolte bune, preturi mici

– an favorabil fermierilor care au pariat anul acesta pe grâu n recolta a fost buna, insa, pretul nu atât pe cât se asteptau

Productii bune la grâu in acest an obtinute de producatorii din judet. Astfel, cei care au respectat verigile tehnologice au putut obtine recolte de cel putin 4.000 – 4.500 de kilograme la hectar. „Sunt productii multumitoare, in conditiile agrometeorologice din acest an. Cine a avut grija de cultura, de la arat, la semanat, ierbicidat, fertilizat etc, se poate bucura de recolte bune.

Cum sunt, de exemplu, fermierii din zonele Sascut, Itesti, Damienesti, Sanduleni, Ardeoani etc”, a declarat ing. Vasile Aichimoaie, directorul Camerei Agricole Bacau. Din pacate, efectele productiilor bune de grâu sunt, ca in mai toti anii, preturile scazute la recoltare, dar si dupa aceea.

Anul acesta, preturile la care fermierii au reusit sa îsi valorifice marfa nu au depasit 60 de bani pe kilogram. „E un an mai bun ca 2015, care se stie cât a fost de secetos. Productiile au fost undeva la 4.000 de kilograme la hectar.

In schimb, pretul este mai slab. De exemplu, la recoltare, grâul s-a vândut, anul asta, cu 55 – 56 de bani kilogramul, comparativ cu anul trecut când l-am dat cu 72 de bani kilogramul. Or, ca sa ai ceva profit, ar trebui sa obtii un pret de cel putin 70 de bani/kilogram”, a declarat Viorel Ilas, fermier din zona Ardeoani. De altfel, se stie ca dupa ce se depaseste perioada critica de la recoltare, pretul la cereale îsi revine încet, încet.

Depozitarea, intre 1,5 si 2 euro/tona pe luna



In general, fermierii mici si mijlocii au preferat sa-si vânda imediat recolta, pentru a-si achita inputurile achizitionate. In acest context, depozitarea este singura solutie pe care o au la dispozitie fermierii pentru a lupta împotriva preturilor mici pe care le primesc la recoltare.

Din pacate, insa, pretul nu va ajunge la un nivel multumitor, mai ales in lipsa unei burse a cerealelor si mereu la mâna marilor traderi care au acaparat spatiile de depozitare construite inainte de 1989. Or, depozitarea privata este o masura buna tocmai pentru fermierul mic si mijlociu care nu îsi permit sa investeasca într-un siloz al carui cost poate sa depaseasca si un milion de euro.

Costurile nu sunt atât de mari, putând fi recuperate usor prin plusul pe care îl poate primi la momentul când pretul cerealelor este mai mare. Astfel, pentru depozitare, un fermier poate plati intre 1,5 si 2 euro/tona pe luna, la care se mai poate adauga eventual costul cu receptia, manipularea si livrarea cantitatii depozitate. De obicei, contractele de depozitare se fac pe o perioada de 6 si 8 luni.