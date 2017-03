Educatie Elevi în lupta pentru un loc la Națională de Roxana Neagu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În școli, este perioada în care se defășoară etapele județene ale olimpiadelor în urma cărora se stabilesc loturile băcăuane ce ne vor reprezenta la Naționalele diferitelor discipline de concurs. Dacă până acum s-au organizat deja județenele la Chimie, Fizică, Limba și literatura română sau Geografie, la finele săptămânii trecute a venit rândul altora. La Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” a avut loc sâmbătă faza județeană a Olimpiadei de Biologie. S-au înscris 87 de elevi de clasa a VII-a, 46 de clasa a IX-a, 32 de clasa a X-a, 24 de clasa a XI-a și 12 de clasa a XII-a. Pentru Naționala de Biologie, care anul acesta se va organiza la Baia Mare, între 23 și 28 aprilie, participanții s-au luptat pentru unul din cele cinci locuri alocate județului nostru. ”Se pune accent foarte mare pe ceea ce fac elevii, pe modul de a gândi și, mai ales, pe modul cum rezolvă problema. În caz de note egale, rezolvarea problemei va face departajarea. Criteriile sunt clare. Dacă se iau note sub 5, poate pleca la faza națională chiar și elevul nu notă mai mare, de la alt nivel de studiu, de pe locul II.”

prof. Irina Laura Bejinariu, președintele executiv al comisiei Olimpiadei județene de Biologie În aceeași zi au mai avut loc Olimpiadele județene de Socio-umane (la Școala Gimnazială ”Constantin Platon” unde s-au înscris 18 elevi la Logică, 13 la Psihologie, 3 la Economie, 10 la Sociologie, 6 la Filosofie) și Informatică (la Colegiul Tehnic de Comunicații ”N.V.Karpen”, unde s-au înscris 98 de elevi – unul de clasa a V-a, 4 de clasa a VI-a, 8 de clasa a VII-a, unul la clasa a VIII-a, 35 de clasa a IX-a, 26 de clasa a X-a, 16 de a XI-a și 7 de a XII-a). La Școala Gimnazială ”George Bacovia” a fost, tot pe 11 martie, și Concursul național interdisciplinar de Literatură română și Religie ”Cultură și spiritualitate romănească”, faza județeană, pentru stabilirea celor 2 elevi care vor reprezenta Bacăul la etapa națională a acestei competiții ce va avea loc la Putna, în luna mai. Și aici s-au înscris peste 130 de elevi, de clasele a V-a – a VIII-a, atât din mediul urban, cât și din rural. Concursul este distribuit pe două nivele, clasele a V-a și a VI-a, care anul acesta au avut ca temă ”Natura între cer și pământ”, și clasele a VII-a și a VIII-a, cu tema ”Omul între sacru și profund”. ”Este un concurs interdisciplinar, cu două subiecte ce valorifică spiritul creativ al elevilor, folosindu-se cunoștințe de Limba română și de Religie, atât ortodoxă, cât și catolică. În final, doar doi elevi, câte unul de pe fiecare nivel, va merge la etapa națională.”

prof. Oana Andreea Bărbuț, președinte executiv Concurs Interdisciplinar ”Cultură și spiritualitate românească”, dar și inspector școlar pe Limba română Săptămâna viitoare, pe 18 martie, va avea loc etapa județeană a Olimpiadei de Religie (pentru elevii care participă la Religie ortodoxă concursul va avea lor la Școala Gimnazială ”C.Platon”, iar pentru cei care susțin proba la Religie catolică, la Colegiul Național Catolic ”Sf. Iosif”), dar și a Olimpiadei de Matematică (la Colegiul Național ”Gh.Vrănceanu”). Va urma apoi județeana la Științele pământului, pe 25 martie. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.