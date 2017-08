Actualitate Elevi din Măgirești pe urmele Eroilor români de Petru Done - Școala Gimnazială Măgirești, împreună cu Parohia „Adormirea Maicii Domului” din satul Stănești, a organizat, joi, 17 august, pentru un numeros grup de elevi o excursie cu tema „Pe urmele eroilor români” – ne-a informat președintele Subfilialei Cultul Eroilor din comună, Constantin Dospinescu. Sub îndrumarea directorului școlii, Nicolae Chira și a preotului paroh Constantin Florariu elevii au vizitat, astfel, monumentele și cimitirele eroilor din Târgu Ocna, Cireșoaia, Măgura și de pe Vârful Coșna, dar au ajuns și în Stațiunea Slănic Moldova, unde s-au oprit la Cimitirul Eroilor și unde au vizitat și obiectivele turistice ale acesteia. Acțiunea se înscrie în suita manifestărilor dedicate Centenarului intrării României în Primul Război Mondial, moment de referință pentru istoria noastră, care a facut posibilă Marea Unire și a marcat destinul european al României. 1 of 5 25 SHARES Share Tweet

