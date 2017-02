Sanatate Echipa medicală de la Spitalul Judeţean Bacău a tratat cu succes doi mari arși - doi pacienţi cu arsuri extinse au fost salvaţi - aceştia au stat internaţi trei luni în unitatea medicală, timp în care au beneficiat de tot tratamentul necesar, foarte costisitor, de altfel - unul dintre pacienţi a plecat deja acasă, iar o bătrână va fi externată astăzi - echipa medicală a explicat cum se duce lupta pentru supraviețuire în aceste cazuri dificile - conducerea instituției spitalicești a dotat Secția de Chirurgie Plastică cu toată aparatura necesară de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Când au ajuns la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Bacău cu arsuri severe pe 45 la sută din suprafaţa corpului, atât bărbatul de 44 de ani, cât şi femeia de 72 de ani, nu aveau prea multe şanse de supravieţuire. Protocolul medical prevedea să fie transferaţi la Spitalul de Arşi din Bucureşti, însă au venit într-un moment în care spitalele din Capitală nu mai primeau mari arşi, din lipsă de locuri, aşa că s-a recomandat ca ei să rămână la Bacău. Asta şi pentru că SJU Bacău are un Compartiment de Arşi, în cadrul Secţiei de Chirurgie Plastică, amenajat şi dotat cu toată aparatura necesară, cu circuite separate şi instalaţie de climatizare specială. Pacienţii au fost internaţi aici şi din acel moment a început lupta medicilor din această secţie pentru salvarea lor. „Lupta pentru supravieţuire a marelui ars seamănă în bună măsură cu o luptă adevărată, cu o bătălie, practic, care trebuie câştigată sistematic, zi de zi, de către medic, de cei care îngrijesc pacientul şi deşi pe parcursul acestei perioade îndelungate seamănă mult cu o luptă surdă, în care balanţa se înclină fie într-o parte, fie în alta, sunt nişte momente critice care nu trebuie pierdute”, a explicat dr. Iulian Ghimiş, medic şef Secţie Chirurgie Plastică. Aici a intervenit toată echipa medicală a acestei secţii, dar şi medicii anestezişti, care, având condiţii şi absolut tot tratamentul necesar, nu au pierdut niciunul dintre aceste momente cheie. „Pacienţii au venit la interval de o zi şi au stat trei luni în spital, timp în care au necesitat o întreagă baterie de analize, de manevre chirurgicale. Fiecare dintre ei a fost supus la cel puţin trei-patru intervenţii chirurgicale, care au necesitat excizia ţesutului ars şi ulterior grefarea cu piele recoltată de la ei în repetate rânduri. Nu sunt eu singur care s-a luptat cu aceste cazuri. Am fost o echipă şi probabil de aceea am reuşit să redăm societăţii aceşti pacienţi şi le mulţumesc tuturor pentru ajutor”, a declarat dr. Radu Niţă, medic specialist în cadrul Secţiei de Chrirugie Plastică. Cel mai dificil caz a fost al Ceciliei Dubălaru (72 ani), din comuna Negri. Din cauza vârstei şi a suprafeţei de arsură pentru ea prognosticul era mai rău decât „infaust” (adică fără speranţă), dar, chiar şi aşa, acum merge pe picioarele ei şi i-a putut mulţumi doctorului că i-a salvat viaţa. „Am demonstrat încă o dată că în Spitalul Judeţean Bacău se poate face performanţă la standarde naţionale şi internaţionale, pacientul este pe primul plan şi ne bucurăm că putem să ajutăm aceşti oameni şi să-i redăm familiilor lor”.

dr. Ioana Raluca Dinu, director medical SJU Bacău. Bătrâna a suferit un accident casnic, în timp ce încerca să aprindă focul în sobă cu benzină. Flacăra a izbucnit în afară și imediat i s-au aprins hainele. „Am avut mâna dreaptă arsă aproape de tot, dar domnul doctor a reuşit să o refacă. Acum îmi revin şi le mulţumesc medicilor că m-au salvat şi să le dea Dumnezeu sănătate să mai opreze şi pe alţii”, spunea bătrâna, care a avut nevoie de 25 de unităţi de sânge şi derivate din sânge, ceea ce înseamnă enorm pentru un pacient. Conducerea spitalului a pus la dispoziţie tot tratamentul necesar tratării marilor arşi, costurile zilnice cu fiecare pacient ridicându-se la peste 8.000 de lei. „Noi, împreună cu domnul dr. Ghimiş, medicul şef, ne-am preocupat să facem câteva lucrări astfel încât să avem saloane pentru arşi şi cu dotările necesare. Am reuşit acest lucru în intervalul 2014-2015, a fost cumva înaintea evenimentului tragic din Bucureşti, şi am putut acum să tratăm foarte bine aceşti pacienţi în compartimentul realizat în cadrul secţiei de Chirurgie Plastică”.

