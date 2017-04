Top Story E oficial: Turcii au depus documentele pentru rezilierea contractului de construcție a Centurii Bacăului de Ovidiu Pauliuc - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Reprezentanții firmei turcești Eko Inșaat Ve Ticaret au trimis la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere două propuneri de reziliere a contractului de execuție a șoselei de centură. Reamintim că firma turcească a câștigat licitația pentru execuție, dar după un an în care e realizat doar 2% din lucrări și a cheltuit câteva zeci de milioane de lei vrea acum să rezilieze contractul pe motiv că s-ar afla în risc de faliment. La sfârșitul săptămânii trecute, compania a comunicat pentru prima dată la CNAIR intenția de reziliere, iar acum, mai nou, a depus și documentație în acest sens. „Deocamdată, conținutul acestor două variante de soluționare a situației este confidențial, dar imediat ce se va ajunge la un acord pe una dintre variante ne vor trimite și notificare cu valoare juridică. În orice caz, ideea de reziliere a contractului rămâne valabilă”, a spus Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR. Compania va calcula și prejudiciul și va executa garanția depusă de firma turcească, adică 10% din valoarea contractului, care se ridică la aproape 400 de milioane de lei. Faptul că pe traseul șoselei de centură mai pot fi văzuți încă muncitori la lucru este explicat de Alin Șerbănescu prin aceea că se fac deja lucrări de conservare în vederea închiderii șantierului. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.