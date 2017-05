Social DUMINICĂ: Campania „Vaccinarea salvează vieţi” ajunge în Bacău de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter – copiii sunt aşteptaţi în Parcul Cancicov, între orele 10.00 – 14.00, unde vor învăţa prin joc cum să se ferească de virusuri şi bacterii – în tot acest timp, părinţii lor vor putea afla direct de la specialişti de ce este importantă imunizarea Această campania de informare şi educare este iniţiată de către Asociaţia Pro Imunizare, Societatea Naţională de Medicina Familiei şi Societatea Română de Microbiologie şi ajunge în municipiul Bacău, duminică, 14 mai. Activitatea este organizată cu sprijinul Primăriei Bacău şi al Direcţiei de Sănătate Publică Bacău. „Vaccinarea este un exerciţiu de prevenţie pe care vom încerca să îl explicăm pe înţelesul tuturor, astfel încât deciziile să fie asumate punând în balanţă riscurile şi beneficiile. Este datoria noastră să informăm corect şi transparent şi să contribuim la evitarea unor noi epidemii”, a declarat dr. Anca Drăgănescu, președintele Asociației Pro Imunizare. Pentru a afla cât mai multe lucruri despre importanţa vaccinării, în Parcul Cancicov, din Bacău, între orele 10.00 – 14.00, se va desfăşura un eveniment interactiv, în cadrul căruia copiii vor putea învăţa cum pot „lupta” cu virusurile şi bacteriile şi vor deprinde câteva reguli simple de prevenție. Tot pentru ei organizatorii au pregătit şi o piesă de teatru, dar nu vor lipsi atelierele creative şi concursurile cu premii. Campania „Vaccinarea salvează vieţi” a mai avut până acum un eveniment în Buzău şi va mai ajunge la sfârşitul acestei luni şi în Constanţa. 0 SHARES Share Tweet

