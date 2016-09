Drumul judetean Motoseni-Fântânele, un proiect RATAT

– 8 milioane de lei s-au pierdut, finantare de la Ministerul Dezvoltarii

Un pod refacut pe o singura banda, portiuni pietruite alternând cu cele asfaltate, unele intr-un singur strat, altele in doua, niciun metru de rigole sau santuri de-a lungul drumului, o lama care nivela si un compresor care compacta balastul, pe ploaie, printre balti. Asta a gasit Sorin Brasoveanu, presedintele Consiliului Judetean Bacau, marti, pe DJ 243 B Motoseni-Praja-Fântânele, drum care trebuia sa fie gata peste câteva zile.

Pentru modernizarea acestuia a fost alocata, prin PNDL, suma de 12,5 milioane de lei, dar s-au decontat doar 4,47 milioane de lei din cauza ca firma de constructii a executat 43 la suta din proiect, nu 100 la suta. Termenul final prevazut in contract este 25 septembrie. Aflând ca investitia e ramasa in urma, in iunie, imediat dupa validare, Sorin Brasoveanu s-a intâlnit cu reprezentantii firmei de constructie, iar acestia au dat asigurari ca nu vor fi probleme si ca “pe 25 septembrie lucrarea va fi predata la cheie”.

Tot atunci, presedintele CJ cerut un grafic de executie actualizat, pentru lucrarile ramase de executat, pe care nu l-a primit niciodata. De curând, Consiliul Judetean a fost anuntat de Ministerul Dezvoltarii ca daca pâna pe 25 septembrie nu sunt depuse situatii de lucrari si nu sunt solicitati bani, finantarea va fi oprita.

Banii se vor pierde



Pe santierul din zona Motoseni-Fântânele, Sorin Brasoveanu i-a invitat, marti, si pe ziaristi. La fata locului, el a declarat ca este extrem de nemultumit de modul in care s-a lucrat: „Fondurile sunt derulate prin Ministerul Dezvoltarii. La ora aceasta, lucrarea trebuia sa fie finalizata, iar noi sa o platim.”

Lenuta Ardeleanu, director al Serviciului Public Judetean de Drumuri, prezenta si ea la Motoseni, a explicat ce trebuia sa se faca si nu s-a facut: restul de lucrari la stratul de balast, stratul de piatra sparta si cel de mixturi asfaltice, in 2 straturi, apoi cele care nu au fost facute deloc: santuri, rigole carosabile si acostamente. Toate vor avea o durata mare de executie din cauza ca presupun multa munca manuala. Poate cei mai dezamagiti de cât si cum a fost modernizat DJ 243B sunt locuitorii.

Din nefericire, prea multe sanse de a salva proiectul nu sunt. “Acum ne vom prevala de clauzele contactuale, care prevad penalitati si alte masuri, dar asta nu ajuta cu nimic in conditiile in care lucrarea e executata doar 43 la suta”, a declarat, la final, Sorin Brasoveanu. Drumul judetean care urma sa fie reabilitat masoara 8,17 km.

„E o investitie foarte importanta pentru comunitate pentru ca acest drum deserveste toata zona. In fiecare dimineata, elevii nostri pleaca la Liceul Podu Turcului si circula pe DJ 243 B. Personal am facut lobby pentru aceasta investitie si avem nevoie de ea.”

Constantin Ghelase, primarul din Motoseni

„Sunt total nemultumit de calitatea lucrarilor si de neseriozitatea unor constructori care se angajeaza in foarte multe lucrari si nu reusesc sa le termine. Lucrarea este executata doar 43 la suta.”

Sorin Brasoveanu, presedintele Consiliului Judetean