Dr. Adrian Cotirlet, la Congresul francez de Chirurgie de la Paris

Renumitul medic Adrian Cotirlet, managerul Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti, va participa, in aceste zile, 28 septembrie – 2 octombrie, la al 118-lea Congres Francez de Chirurgie de la Paris. Pentru sectia de Chirurgie a spitalului moinestean, aceasta este a zecea participare consecutiva.

Anul acesta, dr. Cotirlet va prezenta lucrarea „Factorii de risc ai complicatiilor dupa ulcerul perforat operat laparoscopic”, pe care o va prezenta intregii audiente, ce va fi formata din peste 7.000 de doctori din toata Europa, dar si din Statele Unite ale Americii, Japonia, chiar si tari din zona de nord a Africii (Tunisia, Maroc etc). „Dupa succesul prelavarii multiple de organe care a avut loc la spitalul nostru, ne continuam activitatea si prin participarea la aceste congrese, care se transforma apoi intr-o carte de vizita impresionanta. Si saptamâna viitoare va fi una plina, din acest punct de vedere”, ne-a declarat dr. Adrian Cotirlet, inainte de a urca in avionul de Paris.

Si pentru ca a deschis din nou subiectul prelevarii multiple de organe care a avut loc la finele saptamânii trecute in Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti, tot managerul Adrian Cotirlet ne-a mai precizat ca „si transplantarile au fost un succes, iar pacientii care au primit organele prelevate sunt foarte bine. Chiar si medicii din Olanda, nu mai spun de colegii nostri din tara, ne-au felicitat pentru modul in care a decurs intregul proces de prelevare, dar si pentru calitatea organelor donate si a transportului lor spre clinicile unde urma sa se realizeze transplantarile”.

La o clinica de specialitate din Olanda au ajuns cei doi plamâni ce au fost transplantati la o pacienta de 58 de ani, inima a fost primita de un bolnav de 47 de ani, din Bucuresti, care era internat la Spitalul din Tg. Mures din luna iunie, iar singura salvare terapeutica era tocmai un transplant de cord, ficatul a ajuns la un pacient de 61 de ani, cu ciroza hepatica decompensata. Acesta a fost operat de o echipa mixta formata din prof. dr. Irinel Popescu, de la Clinica Fundeni Bucuresti si prof. dr. Cristi Lupascu, de la Clinica de Chirurgie Iasi.

Tot de la pacientul din Moinesti au mai fost prelevate corneea, care a fost transplantata la doi bolnavi de la Clinica de Oftalmologie a Spitalului „Sf. Spiridon” Iasi, de prof. dr. Dorin Chiselita, iar ambii pacienti sunt deja externati in stare foarte buna, dar si oase, tendoane si piele, ce au fost depozitate in Banca de Tesuturi de la Spitalul Clinic Colentina Bucuresti. „Am tinut permanent legatura si cu familia decedatei, cu sotul acesteia.

Am primit si vestea, de la primarul comunei Pirjol, de unde provine aceasta familie, ca in cadrul primei sedinte de Consiliu Local o sa i se aduca acestei familii multumuri publice pentru gestul facut”, a mai spus dr. Cotirlet. Reamintim ca prelevarea multipla de organe de la Moinesti, subiect prezentat pe larg de Desteptarea, a adus in spital 40 de specialisti din tara si strainatate. Donatoarea a fost o femeie de 47 de ani, care a ajuns la Urgenta in coma de grad IV.