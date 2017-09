Doi pictori comanesteni care au cucerit internetul

Doi pictori din Comanesti, care si-au montat sevaletele chiar in mijlocul parcului din Slanic Moldova au atras multe dintre privirile vizitatorilor statiunii. Erau Viorel Irimia si Costica Tizu, poate mai putin cunoscuti bacauanilor, dar lansati de ani buni cu succes in lumea colectionarilor de arta de pe internet. „In Slanic am iesit pentru prima oara in public – ne-a spus Costica Tizu. Ne-a placut cum arata statiunea si am pictat cu multa placere, in fata tuturor, peisajele de acolo”.

Când i-am intâlnit eu, Viorel si Costica pictau acelasi obiectiv – Cazinoul din Slanic. „Ce poate fi mai reprezentativ in aceasta statiune – mi-au declarat ei. Toata lumea admira farmecul unei cladiri atât de vechi si de frumoasa”.

Viorel Irimia, absolvent cu multi ani in urma al Liceului de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” din Bucuresti, este un peisagist, dar si un portretist cautat de colectionarii din spatiul virtual. Onoreaza orice comanda legata de un eveniment anume din viata clientilor sai si aduce pe pânza realitatea ca si cum ar decupa-o de la locul ei. „Vrem sa aratam lumii ce se poate face prin arta, sa ne aducem contributia la ceea ce se numeste «cultura frumosului». Sunt atâtea lucruri mai frumoase decât calculatorul, iesirea in aer liber, de exemplu, si de ce nu arta, pictura. Nu vedeti ce se intâmpla acum cu nebunia Pokemon, o manifestare pe care nu o voi intelege niciodata? Pentru a realiza ceva in viata trebuie sa fii mult mai implicat in ceea ce faci, sa-ti cauti un rost, sa-ti dezvolti o pasiune”.

Viorel tocmai s-a intors in tara dupa o perioada de 15 ani petrecuta la Budapesta. Si spune ca nu-i pare deloc rau dupa un loc in care câstiga foarte bine. „Acasa – sustine el – câstigul este mai mare. Daca iti vezi de ceea ce faci si o faci cu pasiune, daca pui suflet, reusesti. Aici, acasa, mi-am gasit linistea si pacea, lânga familie. Ne place sa stam de vorba cu cei interesati de munca noastra. Le explicam, iar daca au si ei o asa pasiune, cu drag ii ajutam. Internetul, in cazul nostru, este o poarta spre bine. Noi facem bani pe internet. In Comanesti, un oras micut, ca pictor nu te poti descurca, dar prin intermediul internetului te poti face cunoscut in toata lumea. Deci, se pot face multe lucruri si in tara noastra, legal, nu trebuie sa pleci in strainatate”.

Costica Tizu este cumnatul lui Viorel. Tot cu destui ani in urma a studiat la Liceul de Arta din Bacau, dar si la Liceul de Arta „Marin Sorescu”, din Craiova. Cu aluzie la numele sau de familie, glumeste si spune ca pe baza lui ar fi ruda cu toata lumea. Costica adora peisajul si il transpune in arta sa cu delicatete. Acolo poti vedea si orasul in care s-a nascut, dar si câte o explozie florala uluitoare. Uneori, inlocuieste pânza cu suportul mural si lasa in urma adevarate fresce pe peretii unor pensiuni sau ai unor capele bisericesti. Insa nici de potretistica nu fuge si smulge intotdeauna aprecierile celor care ii vad lucrarile.