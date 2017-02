Doi băcăuani candidează la alegerile FRJ

Aurel Chelariu vizează păstrarea funcției de director de Euroregiune, în timp ce Daniel Zodian optează pentru un post de membru în Comitetul Director Pe 20 februarie, la sediul Comitetului Olimpic Sportiv Român, vor avea loc alegerile pentru desemnarea noului președinte al Federației Române de Judo. Numele cel mai surprinzător de pe lista candidaților la președența FRJ este cel al lui Cozmin Gușă. Consultantul politic și-a alcătuit o echipă redutabilă, din care fac parte și multiplele campioane Alina Dumitru și Corina Căprioriu. „În judo, ca și în politică, ai nevoie de strategii pentru a construi ceva solid”, a fost mesajul lui Gușă, care consideră că are toate șansele de a-i succeda lui Florin Laslău. La alegerile din 20 februarie vor participa și doi antrenori băcăuani: profesorii Aurel Chelariu și Daniel Zodian. Dar nu pentru funcția de președinte. Chelariu vizează un nou mandat de director de Euroregiune, în timp ce Zodian și-a depus candidatura pentru un post de membru în Comitetul Director al FRJ. „În cazul în care îmi voi păstra funcția de director al Euroregiunii Moldova, voi milita în primul rând pentru crearea unui statut al Euroregiunii. În baza unui astfel de statut, organizarea ar avea de câștigat”, a declarat Aurel Chelariu. „Principalul meu obiectiv este îmbunătățirea și dezvoltarea judoului, atât pe plan local, cât si național. Acest lucru este posibil în special prin înființarea de asociații județene de judo, demers care ar reîmprospăta acest sport și ar redistribui atribuțiile Federației”, a precizat Daniel Zodian, care a detaliat: „AJJ poate reprezenta Federația în teritoriu. De la legitimarea sportivilor și până la realizarea de proiecte pentru fiecare AJJ în parte pe Legea 350/ 2005, de la organizarea de cantonamente și până la oferirea de burse, paleta este una foarte largă. Judoul este un sport nobil și trebuie tratat ca atare”. 10 SHARES Share Tweet

