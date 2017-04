Doi ani de muncă în mediul rural: „Tinerii invizibili” au ieșit la lumină

Tineri și adulți, specialiști în servicii sociale și beneficiari, iar alături de ei, primari, președinți de ONG-uri și directori de instituții au participat, vineri, la închiderea proiectului „Centrul de Resurse pentru Tinerii în Situații de Risc – CRTSR”, aparținând Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Bacău.

Evenimentul a avut loc la Centrul Multifuncțional al Asociației „Betania”.

Dintre oficiali au fost prezenți Silviu Pravăț, vicepreședinte al CJ Bacău, Ramona Necula, consilier în Prefectura Bacău, Daniela Pozânărea, directorul Direcției de Asistență Socială Bacău, Sonia Pavelescu, purtător de cuvânt al Primăriei Bacău, și Teodor Agachi, director executiv al AJPIS.

„Anterior am avut un proiect dezvoltat cu UNICEF destinat copiilor invizibili și, în laboratoarele de creație ale DGASPC, ne-am pus problema dacă nu cum va există și tineri invizibili”, a declarat Sorin Bîrlădeanu, director la DGASPC pe componenta „Copii”. El a explicat cum a apărut acest proiect, cum a fost scris, finanțat și aplicat.

„Sorin Bîrlădeanu a fost modest și a vorbit doar despre acest proiect, dar a fost o muncă de Sisif în anii din urmă”, a afirmat Dana Țîțaru, director general al DGASPC, adăugând că aplecarea instituției asupra situației tinerilor a început încă din 2000.

Au fost multe proiecte și în continuarea acestora a venit CRTSR, derulat în 2015-2017. ”Mihai Buganu s-a ocupat de implementare și vreau să vă spun că importanța acestui proiect e foarte mare deoarece în Bacău, la fel ca în toată țara, locurile de muncă sunt puține”, a mai precizat Dana Țîțaru.

Mergând din poartă în poartă, specialiștii implicați în acest proiect i-au identificat pe „tinerii invizibili”, care nu au loc de muncă, nu sunt în evidența serviciilor sociale, nici a AJOFM ca șomeri, apoi i-au informat, i-au consiliat, i-au format profesional, i-au ajutat să se angajeze, au organizat pentru ei ateliere și tabere tematice. Vizați au fost în special cei din Răchitoasa, Plopana, Odobești, Lipova, Stănișești, Vultureni, Răcăciuni, Motoșeni, Gura Văii, Căiuți, Colonești, Orbeni, Pârgărești.

Mihai Buganu a prezentat, în fața invitaților, activitățile proiectului: identificarea a 1215 tineri, din care 602 fete, 236 tineri de etnie romă, analiza datelor, realizarea unei platformei web, participarea la Bursa locurilor de muncă, consiliere individuală, formare profesională (cursuri în comunicare – 67 de tineri, competențe informatice – 69, instalator în construcții – 14, lucrător în comerț – 14, agricultor – 65), formare de specialiști, ateliere și grupuri de suport pentru tineri, trei tabere tematice la Durău, acreditarea DGASPC ca furnizor de formare profesională.

Valoarea proiectului a fost de 1.179.607 de lei, din care 1.002.666 de lei din Granturile SEE (Spațiul Economic European) și 176.941 lei de la Guvern. Contribuția financiară a autorităților băcăuane a fost zero.

Foarte important e că lucrurile nu se opresc aici: DGASPC a preluat structura proiectului înființând Compartimentul de resurse pentru tineri în dificultate și a adăugat o componentă rezidențială deoarece „e dificil să faci naveta de la 50 de kilometri ca să participi la cursurile de pregătire profesională”, a afirmat Dana Țîțaru.

Proiectul a fost premiat de trei ori: la Gala Premiilor în Administrația Publică de două ori, iar la Gala Națională de Tineret, o dată.

Silviu Pravăț, vicepreședintele CJ Bacău, a mărturisit că se simte la „Betania” ca acasă. „Îmi pare bine să revin aici, unde am fost și eu cursant în urmă cu șase ani. În calitate de profesor, vă spun că nici nu vă dați seama cât de mult înseamnă munca dumneavoastră”, a declarat Silviu Pravăț și i-a felicitat pe specialiștii DGASPC Bacău.

Cuvinte frumoase au spus și alți oficiali prezenți la eveniment, iar beneficiarii au mărturist că proiectul le-a schimbat viața și că își doresc ca acesta să continue, mai ales că unii s-au transformat în voluntari.

„Pentru mine, ca și pentru ceilalți beneficiari din Plopana, acest proiect a însemnat extrem de mult. Pe lângă faptul că a venit în ajutorul meu, în comunitatea pe care o reprezint s-au implementat două cursuri, unul de IT și altul de lucrător în comerț. Am fost și în tabăra tematică de la Durău, în care am învățat foarte mult. În final, ceva nu-mi dădeau pace și am hotărât să implic și ca voluntar” – Alin Chiriac, 20 de ani.

„Le mulțumesc celor care au fost alături de mine și m-au sprijinit să-mi găsesc un loc de muncă și să fiu mai încrezătoare, mai zâmbitoare, așa cum trebuie să fie orice tânăr. Am trecut prin multe și am ajuns în Adăpostul Morcoveață. După ce am ieșit din centru am fost ajutată să mă angajez, să îmi găsesc o garsonieră și acum mă simt împlinită, sigură pe mine.” – Melania Matieș, 18 ani.

În loc de concluzii, Mihai Buganu a explicat că dintre tinerii care au beneficiat de sprijin, 92 sunt angajați în țară, 33 prestează servicii ocazional, iar 80 muncesc în străinătate. 300 sunt, încă, elevi sau studenți.