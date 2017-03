Economie Dividend de 0,044 de lei pe acțiune la SIF Moldova de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Valoarea dividendului brut propus acționarilor Societății de Investiții Financiare (SIF) Moldova, din Bacău, pentru exercițiul financiar al anului 2016 este de 0,044 de lei pe acțiune. Acționarii vor decide asupra acestei propuneri în Adunarea Generală care a fost convocată pentru 4/5 aprilie. Această valoare ar aduce un randament al dividendului de 5,2% raportat la prețul curent, nivel superior depozitelor bancare acordate pe un an, și reprezintă un fond de dividende de 45 de milioane de lei și o rată de alocare a profitului net de 36,5% (Fondul de dividende/Profitul net). SIF Moldova propune, însă, cel mai mic dividend din 2005 încoace. Profitul net obținut în 2016 este mai mare decât în 2015, dar la circa jumătate din cel al anului 2014. Data de înregistrare pentru dividende este 12 septembrie 2017. Cei mai mulți acționari ai societății sunt persoane fizice (43%), dar numărul peroanelor juridice este sensibil egal (38%). Doar 19% sunt acționari persoane juridice nerezidente în România. SIF Moldova propune și aprobarea unui nou program de răscumparare a maxim 29 de milioane acțiuni (2,8% din capitalul social), la un preț maxim de 1,5 lei/acțiune, în vederea reducerii capitalului social. Până acum, din 2012, numărul acționarilor persoane juridice a crescut, iar cel al persoanelor fizice este în scădere. În ușoară scădere este și numărul acționarilor nerezidenți. În adunarea generală se va propune și prescrierea dividendelor aferente anului 2013 și care nu vor fi ridicate pînă pe 14 iulie 2017 (circa 20% din total). „Dividendele pe care le-a oferit SIF Moldova în ultimii ani au depășit cu mult randamentele oferite de depozitele bancare, situate pe o tendință descendentă datorită politicii de relaxare monetară adoptată de BNR. Prin urmare, în contextul volatilității piețelor de capital, Consiliul de Administrație urmărește găsirea unui echilibru optim între necesitatea asigurării resurselor pentru susținerea programelor investiționale care urmează să fie dezvoltate în 2017, așteptările

acționarilor pe termen scurt, respectiv distribuirea de dividende și așteptările acționarilor pe termen lung, respectiv creșterea valorii nominale a acțiunilor și, implicit, a prețului”.

Costel Ceocea, președintele SIF Moldova 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.