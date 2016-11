„Dialog intre generatii” la Colegiul „Coanda”

In aceasta saptamâna, la Colegiul „Henri Coanda” se desfasoara diferite activitati in cadrul programului „Scoala Altfel”. Astfel, in primele doua zile, la cantina colegiului bacauan s-a derulat activitatea intitulata „Dialog intre generatii”, organizata în parteneriat cu Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Bacau, eveniment aflat la a doua editie, coordonat de profesor consilier scolar Sanda Bordei si profesor de limba engleza Alis Mocanu.

La activitate au participat elevii de clasa a XII-a si specialisti din domeniile de interes ale acestora, asa cum au fost ei mentionati în chestionarele aplicate initial, în vederea sprijinirii viitorilor absolventi pentru a lua o decizie informata de cariera.

Printre profesionistii care au raspuns prezent invitatiei din acest an si au ales sa ofere din timpul lor pentru a discuta cu tinerii aflati la început de drum s-au numarat colonel dr. Doru-Constantin Tocila, Comandantul Batalionului 630 parasutisti „Smaranda Braescu”, Laura Huiban – profesor de jurnalism la Palatul Copiilor Bacau, Daniel Benchea- cameraman, editor, fotograf la Tele 1 Bacau, Mirela Potorac – traducator autorizat, Dragos Dorneanu-director agentie la Cedra Tour, Codrin Chicus, webdesigner, Nicu Luca- jurist, mediator autorizat, Marta Butnaru -inspector de specialitate la Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Bacau, Alexandru Durloi – agent de politie, Politia de proximitate, IPJ Bacau, Mariuca Amariei – subinspector de politie, Compartimentul de Analiza si Prevenire, Inspectoratul de Politie al Judetului Bacau s.a.

„Initiativa noastra urmareste tocmai acest aspect mai putin abordat în scoala româneasca si anume oferirea unui cadru prietenos, non-formal de întâlnire dintre viitorii nostri absolventi si profesionisti pasionati de ceea ce fac, cu o bogata experienta pe care sunt gata sa o împartaseasca celor mai tineri. Pentru a asigura un cadru cât mai adecvat unui schimb de informatii viu si prietenos, am optat pentru un format de activitate specific educatiei non-formale si anume metoda «Cafeneaua Publica»”, a declarat prof. Sanda Bordei.

Practic, toti elevii participanti la aceasta activitate au trecut pe la fiecare invitat aflând elementele primordiale din cadrul profesiilor pe care le reprezinta fiecare. „Ne propunem sa continuam aceasta activitate benefica viitorilor absolventi întrucât pot afla in mod direct ce anume asteapta un angajator de la viitorul angajat, si cred ca poate reprezenta un model de bune practici ce ar putea fi preluat si implementat cu succes si de alte institutii de învatamânt, atât la nivel preuniversitar, cât si universitar”, a precizat si prof. Mocanu.

Activitatile de la Colegiul „Henri Coanda” vor continua si astazi cu o activitate intitulata „In salate ne duelam si la masa, cu drag, va invitam”, in care, elevii vor gati, în cantina scolii, diverse salate, traditionale sau din bucataria internationala si se vor întrece în gust, aspect si calitate nutritionala. Aceasta activitate face parte dintr-un proiect mai amplu, european, „Manânca responsabil”, un program de actiune orientat spre invatarea globala, proiect la care participa noua tari – Bulgaria, Republica Cehia, Croatia, Letonia, Malta, Polonia, România, Slovacia si Slovenia.