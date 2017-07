– zeci de hectare de pădure, afectate de „zăpada mieilor” din luna aprilie – ninsorile târzii au „defrişat” păduri cât să încapă în peste o mie de TIR-uri Băcăuanii care obişnuiesc să-şi petreacă puţinul timp liber la pădure nu au cum să nu fi observat cum, aproape peste tot, sunt sute-mii de copaci căzuţi la pământ. În unele zone, peisajul este chiar sinistru, arborii de diferite specii fiind, practic, dezrădăcinaţi sau, mai rău, frânţi în două de o forţă nemaiîntâlnită. Copacii stau doborâţi de mai bine de două luni, fără ca cineva să intervină. Explicaţia ne-a fost dată, cum altfel?!, de reprezentanţii Direcţiei Silvice Bacău. Astfel, potrivit silvicultorilor băcăuani, suprafaţa totală afectată este de… 34.123 hectare, din care, pe 25 de hectare, s-au produs doborâturi şi rupturi în masă, cu un volum estimat de 58.724 mc. Aflăm că dezastrul din păduri a fost cauzat de fenomenele meteo extreme manifestate în perioada 19 – 22 aprilie 2017, caracterizate prin „precipitaţii abundente de zăpadă, asociate cu intensificări ale vântului”. Cu alte cuvinte, „zăpada mieilor” de la sfârşitul lunii aprilie este cea care a doborât zecile de hectare de pădure. „La nivelul Direcţiei Silvice Bacău, o suprafaţă estimată de 34.123 de ha, mai afectate fiind arboretele de pe raza ocoalelor silvice Bacău, Căiuţi, Fântânele, Sascut şi Tg. Ocna. În general, arboretele din zona colinară şi de deal, fără însă ca acestea să fie destructurate sau să le fie slăbit potenţialul protectiv”, au precizat specialiştii Direcţiei Silvice Bacău. Aceştia mai spun că, în cele mai multe cazuri, fenomenul a condus la doborârea arborilor prin dezrădăcinare, pe de o parte, din cauza încărcării frunzişului din coronament cu zăpada îngheţată, iar pe de altă parte, a solului umed care a redus stabilitatea verticală a arborilor. Ciudat e că, la unii arbori din categoria salcâmilor, încă se mai puteau observa inflorescenţele vii, fapt ce adâncea şi mai mult misterul. „În cazul arborilor dezrădăcinaţi, culcaţi pe sol, o parte din sistemul radicelar a rămas în continuare în sol, în stare de vegetaţie, astfel încât unii arborii căzuţi vegetează în continuare, însă la un nivel lânced”, a explicat dr. ing. Ionel Dumitru, de la Direcţia Silvică Bacău. 1.500 de TIR-uri cu lemn, paguba Ca să vă faceţi o idee în privinţa dimensiunii fenomenului, să precizăm că, în mod normal, exploatările legale ajung la o cantitate de 20.000 mc pe an. Or, dacă un camion – din categoria celor pe care le vedem mai tot timpul cărând buşteni – poate fi încărcat cu o cantitate de circa 40 de metri cubi, rezultă că stihiile naturii, numai de pe cele 25 de hectare cu doborâturi în masă, au „defrişat” o cantitate care ar încăpea în vreo… 1.500 de astfel de unităţi de transport. „Volumul total provenit din astfel de produse accidentale este de cca. 80.000 de mc, până în prezent fiind parcursă procedura legală de punere în valoare, verificare şi aprobare a actelor de punere în valoare, acţiunea fiind deosebit de laborioasă. Cu prioritate, s-a intervenit pentru evacuarea materialului lemnos căzut pe căile de circulaţie sau în albiile pâraielor”, ne-au mai transmis silvicultorii băcăuani. Totodată, în conformitate cu procedurile legale în domeniu, a fost notificată Garda Forestieră Suceava pentru fiecare act de punere în valoare întocmit de către ocoalele silvice, pentru verificare, asigurându-se întreaga transparenţă a acestei operaţiuni. „Volumul provenit din produsele accidentale a fost oferit în licitaţiile de masă lemnoasă pe picior, conform prevederilor Regulamentului de vânzare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin HG 617/2016”, au precizat silvicultorii, adăugând că „reglementările în vigoare referitoare la punerea în valoare şi recoltarea produselor accidentale provenite în urma unor fenomene meteo extreme creează un cadru deosebit de laborios, ducând la trecerea unei perioade lungi de timp de la producerea lor până la recoltarea integrală şi evacuarea materialului lemnos”. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.