Multimedia Deszăpezire nocturnă în cartierele Bacăului de Desteptarea -

A venit şi rândul cartierelor mărginaşe să vadă lama utilajelor de deszăpezire. Dacă la începutul perioadei cu precipitaţii abundente, activitatea plugurilor a fost timidă în zona de nord a oraşului, iată că joi seară, un mini utilaj de deszăpezire şi-a făcut simţită prezenţa în cartier. S-a strecurat în noapte pe strada Nordului şi mai apoi pe strada Depoului şi în ritmul dat de puterea motorului, a împins, a tras, a spart şi ridicat gheaţa de pe şosea. S-ar fi putut face mai mult şi când spun asta mă refer şi la partea pietonală, nu doar la carosabil. Pentru că la ora intervenţiei majoritatea locatarilor erau acasă, parcările auto au rămas tot în grija posesorilor de maşini. Veşti că s-a lucrat noaptea vin şi din partea opusă a oraşului, unde, un alt utilaj a acţionat sub ferestrele chiriaşilor ANL Bucegi, tulburându-le somnul. 115 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.