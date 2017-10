Iubitorii de artă sacră băcăuani au prilejul, în această săptămână, să vadă la lucru un număr de 11 artişti plastici bisericeşti reuniţi într-un inedit atelier de iconografie organizat în holul Muzeului de Istorie de pe strada 9 Mai. Evenimentul este organizat de către Protopopiatul Bacău în parteneriat cu Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” în contextul împlinirii a 8 ani de la ridicarea Eparhiei Romanului la rang de arhiepiscopie şi a sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva. Încă de luni, iconarii şi-au amenajat atelierele ad-hoc din holul muzeului, iar vizitatorii au putut urmări toate etapele prin care nevăzutul sacru îşi primeşte chipul. Cei mai interesaţi de această lecţie deschisă de pictură bisericească s-au dovedit copiii care urmăreau curioşi fiecare trăsătură de penel, creion sau paletă. „Prin această acţiune deosebită, am încercat să adunăm laolaltă mai mulţi iconari din toate colţurile ţării care-şi trag rădăcinile din aceste meleaguri şi care au fost dornici să împărtăşească din tainele picturii bisericeşti tuturor celor interesaţi”, a subliniat pr. Bogdan Antohi, iniţiatorul proiectului, el însuşi fiind un iniţiat în arta sacră. Tot luni, în aceeaşi locaţie s-au desfăşurat conferinţele „Textul biblic în iconografie” şi „Aspecte privind conservarea preventivă a icoanelor şi cărţilor” susţinute de pr. conf. univ. dr. Ilie Melniciuc-Puică şi prof. univ. dr. Nicoleta Melniciuc-Puică de la Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae” din Iaşi. Cu această ocazie, de la Catedrala Arhiepiscopală „Sf.Cuv. Parascheva” de la Roman au fost aduse spre vizionare o serie de icoane ale sfintei din secolele XVI-XIX şi cărţi vechi precum „Cazania” Sf. mitropolit Varlaam (1643), „Viaţa şi petrecerea sfinţilor”(1686) şi „Psaltirea în versuri” (1673) ale Sf. mitropolit Dosoftei. 1 of 28 Această acţiune se va finaliza joi 19 octombrie, când va fi vernisată expoziţia ce va conţine lucrările realizate în acest atelier, eveniment ce se va desfăşura în prezenţa ÎPS arhiepiscop Ioachim. La eveniment au participat artiştii Marius Ciprian Ghinescu, Florian Lipan, ierom. Antipa Burghelea, pr. Bogdan Antohi, monahia Irina Nedelcu, monahia Mariami Crăciun, prof. Cristian Bandi, Cristinel Prisacaru, Cristian Dumitru, Constantin Zupcu şi Timotei Ciobanu. 0 SHARES Share Tweet loading...

