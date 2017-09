Lucian Stanciu-Viziteu, deputat de Bacău din partea Uniunii Salvați România (USR), a organizat vineri, 22 septembrie, conferința de presă lunară promisă la început de mandat. La întâlnirea cu ziariștii, parlamentarul a abordat mai multe teme: prioritățile pentru noua sesiune parlamentară, audierea din cadrul Comisiei Comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității SRI legată de cazul Dragomir, ultimele demersuri ale USR privind incendiul de la groapa de gunoi a Bacăului, situația mediului politic, în general, precum și a USR Bacău. „USR își menține cele trei linii majore de acțiune parlamentară. Prima ar fi lupta anticorupție și pentru întărirea justiției, în cadrul căreia vom depune un proiect de modernizare a vieții politice. Proiectul a fost dezbătut deja într-un cadru mai larg și va implica niște modificări pentru a restricționa, chiar interzice, accesul în funcții alese a persoanelor condamnate penal”, a declarat Lucian Stanciu-Viziteu. Un al doilea pilon important al USR este depolitizarea instituțiilor. „Regretăm faptul că PSD deja încearcă repolitizarea unor instituții și tocmai a depus un amendament prin care companiile de stat pot fi exceptate de la ordonanța guvernanței corporative, adică a normelor de bune practici la nivel mondial.” Cu alte cuvinte, managerii companiilor cu capital majoritar de stat nu vor ajunge în funcții printr-un concurs transparent, bazat pe criterii obiective, fiind posibilă numirea pe criterii politice. USR și-a mai propus să lupte pentru retehnologizarea României, iar aici deputatul s-a referit la fenomenele extreme din vestul țării și lipsa unui sistem de alarmare a cetățenilor. „Colegii noștri au inițiat și deja s-a făcut o dezbatere pe propunerea lor vizând un sistem de alertare prin SMS”, susține Lucian Stanciu-Viziteu. El a mai vorbit despre modificarea legilor electorale, modificări ce vizează alegerea primarilor din două tururi, scăderea pragului electoral și reprezentarea corectă a diasporei. „Eu voi depune un proiect complex care aduce modificări Codului Rutier pentru a preveni una dintre marile surse cauzatoare de accidente: consumul de alcool la volan. Lucrez și la alte proiecte mai mici, dar cu impact mare pe termen scurt, care vizează administrația publică și patrimoniul.” Fiind membru în Comisia comună de control a activității SRI, Stanciu-Viziteu s-a referit și la declarațiile lui Daniel Dragomir, precizând că audierea va continua și că singurul scop al USR este aflarea adevărului. Legat de incendiul produs la depozitul de deșeuri din Bacău, deputatul a afirmat că nu a primit un răspuns privind cauzele, dar se va întâlni, săptămâna viitoare, la București, cu comisarul șef al Gărzii de Mediu, pentru a primi un răspuns privind situația Celulei II. În plan local, lucrurile stau bine, USR Bacău aflându-se între primele 5 organizații din țară. Deocamdată are doar 80 de membri însă, după Congresul Național din 28 octombrie, USR-iștii băcăuani vor deveni mai activi, a afirmat Lucian Stanciu-Viziteu. 0 SHARES Share Tweet

